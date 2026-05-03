FC Eddersheim: Vier Matchbälle zur Vizemeisterschaft

Der FC Eddersheim und der CSC Kassel trennten sich 1:1. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Punkt für Punkt zur Vizemeisterschaft: Der FC Eddersheim hat durch das 1:1 gegen den CSC Kassel nun eine klare Ausgangsposition für die verbleibenden vier Partien geschaffen. Angesichts von elf Punkten Vorsprung auf die beiden einzigen Konkurrenten Pohlheim und Gießen, die den FCE noch überholen könnten, gilt: Nur noch ein Sieg aus den verbleibenden vier Partien fehlt, um die den zweiten Platz in der Hessenliga einzutüten. Wobei auch die Partie gegen die abstiegsbedrohten Kasseler wieder ähnlich wie in den Vorwochen ablief. Viel Kampf, wenig Glanz und späte Treffer.

Was für den Eddersheimer Trainer Carsten Weber aber vollkommen in Ordnung war. "Wir nehmen den Punkt mit. Es ist okay, was die Jungs machen, auch wenn wir uns momentan schwer tun, Chancen herauszuspielen. Ich bin nicht unzufrieden, das ist Hessenliga-Fußball." Wobei er in der Halbzeit durchaus monierte, dass sein Team zwischen der 20. und der 45. Minute keine gute Leistung zeigte. "Das war von der Intensität her nicht gut." Folgerichtig lag sein Team zurück, nachdem Jon Mogge vom Elfmeterpunkt flach links unten versenkt hatte. Zuvor soll Stürmer Nils Fischer, der erstmals in dieser Saison 90 Minuten durchspielte, seinen Gegenspieler nach einer Ecke geklammert haben.

Wie schon in den Partien gegen Marburg, Fernwald und Pohlheim packten die Gastgeber nach ihrem Rückstand gegen tiefstehende Kasseler mehr und mehr die Brechstange aus. Und erzwangen fünf Minuten vor Schluss den Ausgleich. Noah Schmitt war klar gefoult woden, Patrick Schorr übernahm die Verantwortung vom Punkt und netzte sicher flach rechts ein. Anders als zuletzt gegen Pohlheim rannten die Eddersheimer aber nicht mehr ins offene Messer, es blieb beim Unentschieden.

Den die Eddersheimer aufgrund des späten Ausgleichs und den nicht enden wollenden Personalproblemen sicher als Erfolg werten dürften. Patrick Schur konnte aufgrund von muskulären Problemen gar nicht erst auflaufen. Benedict Klimmek musste nach muskulären Problemen nach 30 Minuten runter, der eingewechselte Ioannis Vassiliou musste später auch verletzt wieder raus. Nils Kohlbacher, nach monatelanger Verletzung mit lediglich einer Team-Trainingseinheit, wurde in der Schlussphase eingewechselt und gab ein Comeback. "So etwas machst du normalerweise auch nicht", sagte Weber.

Mi., 06.05.2026, 19:00 Uhr FC Eddersheim Eddersheim TuS Hornau TuS Hornau 19:00 PUSH

Somit könnte der FCE vor einer besonderen Woche stehen: Bevor am kommenden Samstag in Hummetroth (Livestream von Kurier und Echo) der erste Matchball verwertet werden kann, steht am Mittwoch das Kreispokalfinale gegen die TuS Hornau an.