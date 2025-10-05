FC Eddersheim spielt wie ein Spitzenreiter

Pohlheim. Der FC Eddersheim bleibt auch nach dem 11. Spieltag Tabellenführer der Hessenliga. Mit einem 3:0(2:0)-Auswärtssieg sicherte der FCE nicht nur Platz eins, sondern spielte auch wie ein Spitzenreiter.
"Phasenweise", bestätigte Carsten Weber, der seinem Team ein "sehr gutes Spiel" attestierte, das sich angebahnt hatte: "Sie hat sehr selbstbewusst gewirkt und hat mir auch in der Kabine ein gutes Gefühl gegeben". Diesmal auch wieder mit Ibo Yilmaz und Dominik Wüst in der Startelf, die beim 2:2 gegen Schlusslicht Hanau wegen des Icon-Legaue-Auftaktes gefehlt hatten. "Natürlich haben sie uns gefehlt, für mich war das nicht das ausschlaggebende Argument, warum wir 2:2 gespielt haben", betont Weber und ergänzt: "Es ist auch immer ein Geben und Nehmen". Normalerweise findet die Kleinfeldliga von Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich montags statt. Dass der Auftakt auf einen Sonntag gefallen ist, soll Ausnahme bleiben.
Die hervorragenden Leistungen von Rechtsverteidiger Noah Schmitt in der laufenden Spielzeit sind derweil keine Ausnahme. Nach schön vorgetragenem Spielzug tauchte Schmitt vorne auf, traf zur bis dato verdienten Führung (25.). Cem Kara, ein weiterer Garant, machte kurz darauf den Doppelschlag perfekt (30.). Felix Koob sicherte im Anschluss die Halbzeitführung. "Wir hatten eine gute Struktur, waren dominant, sind im Positionsspiel viel Risiko eingegangen", analysierte Weber, der zugleich Pohlheim immer wieder gefährlich gesehen hatte. Umso wichtiger aus FCE-Sicht, dass Dominik Wüst nach der Pause Cem Karas Ecke zum 3:0 einnickte (47.). Nach der Ampelkarte gegen Pohlheims Takanori Yokochi (71.) wurde der Verwaltungsmodus eingeschaltet.
"Fokussiert", "erwachsen", "physisch" - das das Arbeitszeugnis, das Weber seiner Mannschaft ausstellte. Mit sieben Punkten Abstand auf Platz drei thront diese weiterhin auf Platz eins. Verfolgt von der Eintracht-U21. "Heute freuen, morgen auf Kassel vorbereiten", hält Weber den Ball flach - mit dem Wissen, dass bis zur Winterpause schwere Spiele noch folgen werden. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es zu Aufsteiger CSC 03 Kassel.