FC Eddersheim spielt wie ein Spitzenreiter

Die hervorragenden Leistungen von Rechtsverteidiger Noah Schmitt in der laufenden Spielzeit sind derweil keine Ausnahme. Nach schön vorgetragenem Spielzug tauchte Schmitt vorne auf, traf zur bis dato verdienten Führung (25.). Cem Kara, ein weiterer Garant, machte kurz darauf den Doppelschlag perfekt (30.). Felix Koob sicherte im Anschluss die Halbzeitführung. "Wir hatten eine gute Struktur, waren dominant, sind im Positionsspiel viel Risiko eingegangen", analysierte Weber, der zugleich Pohlheim immer wieder gefährlich gesehen hatte. Umso wichtiger aus FCE-Sicht, dass Dominik Wüst nach der Pause Cem Karas Ecke zum 3:0 einnickte (47.). Nach der Ampelkarte gegen Pohlheims Takanori Yokochi (71.) wurde der Verwaltungsmodus eingeschaltet.

Polster auf Rang drei beträgt bereits sieben Punkte

"Fokussiert", "erwachsen", "physisch" - das das Arbeitszeugnis, das Weber seiner Mannschaft ausstellte. Mit sieben Punkten Abstand auf Platz drei thront diese weiterhin auf Platz eins. Verfolgt von der Eintracht-U21. "Heute freuen, morgen auf Kassel vorbereiten", hält Weber den Ball flach - mit dem Wissen, dass bis zur Winterpause schwere Spiele noch folgen werden. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es zu Aufsteiger CSC 03 Kassel.