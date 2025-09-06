FC Eddersheim: Siegesserie reißt beim VfB Marburg

Marburg. Der FC Eddersheim hat sein erstes Hessenliga-Spiel laufenden Spielzeit verloren. Mit 2:3(2:2) musste sich die Elf von Trainer Carsten Weber beim VfB Marburg geschlagen geben. Die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen in Folge, die, so Weber, auch in Ordnung gehe.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"In erster Linie bist du natürlich enttäuscht", sagt der Coach und verweist auf eine erste Halbzeit, in der sein Team nicht an die Leistung der vorherigen Partien anknüpfen konnte. "Mit dem 2:2 zur Pause waren wir gut bedient", musste Weber anerkennen. Nach zwei Minuten hätte Jonas Kummer dem Spiel eine andere Richtung geben können, verfehlte nach einer Ecke jedoch knapp. Auf der anderen Seite staubte Milano Michel (6.) zur bis dato verdienten Führung ab. "Wir sind nicht gut reingekommen, waren zu statisch", analysierte Weber, der kurz darauf beim Ausgleich durch Kapitän Jörg Finger (9.) jubeln durfte.
Das Tor sollte ohne Effekt bleiben: Nachdem Felix Koob zunächst den Kopfball von Moritz Rechmann pariert hatte, stand Michel erneut goldrichtig (15.). Der Stürmer hätte bereits nach einer halben Stunde einen lupenreinen Hattrick erzielen könnte, vergab in Folge jedoch kläglich (27.). Carsten Weber musste unter anderem auf Patrick Schorr (fehlte berufsbedingt) und Angel Arthee (spielt für Mauritius in der WM-Quali) verzichten. Nach einer halben Stunde musste zudem Linksverteidiger Marco Speck verletzungsbedingt raus (31.) - für ihn kam Nico Siegert. "Wir haben einen sehr breiten Kader, dennoch haben die Jungs uns gefehlt", betont Weber.
Mutmacher noch vor der Pause war das 2:2 durch Halil Yilmaz (44./Kopfball nach Halbfeldflanke von Noah Schmitt), der sein zwölftes Saisontor erzielte. Ein Weckruf für den zweiten Durchgang, in der der FCE "deutlich mehr Spielkontrolle" hatte. Bei einigen Angriffen fehlte der letzte Punch, der VfB bekam "immer einen Fuß dazwischen". Ärgerlich aus Sicht der Gäste, dass in die beste Phase hinein das 3:2 durch den eingewechselten Del Angelo Williams fällt (74.). "Dann haben wir es nochmal probiert", sagte Weber, der auf die Riesenchance zum späten Ausgleich durch Yilmaz verweist (90.+3), dessen Versuch in letzter Sekunde von der Linie gekratzt wurde.
"Insgesamt ist die Niederlage - auch vom Spielverlauf - so okay", bilanziert Weber. Wie geht man nach sechs Siegen in Folge nun mit dem ersten Punktverlust um? "Wenn du eine gute Saison spielen willst, musst du auch mit Niederlagen umgehen können", richtet der Übungsleiter den Blick auf das die zweite Runde des Hessenpokals, in der seine Mannschaft am Mittwoch (19:30 Uhr) an der heimischen Staustufe Türk Gücü Friedberg empfangen wird. "Das ist eine gute Mannschaft, da brauchen wir nicht drüber reden", sagt Weber.