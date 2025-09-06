FC Eddersheim: Siegesserie reißt beim VfB Marburg

Das Tor sollte ohne Effekt bleiben: Nachdem Felix Koob zunächst den Kopfball von Moritz Rechmann pariert hatte, stand Michel erneut goldrichtig (15.). Der Stürmer hätte bereits nach einer halben Stunde einen lupenreinen Hattrick erzielen könnte, vergab in Folge jedoch kläglich (27.). Carsten Weber musste unter anderem auf Patrick Schorr (fehlte berufsbedingt) und Angel Arthee (spielt für Mauritius in der WM-Quali) verzichten. Nach einer halben Stunde musste zudem Linksverteidiger Marco Speck verletzungsbedingt raus (31.) - für ihn kam Nico Siegert. "Wir haben einen sehr breiten Kader, dennoch haben die Jungs uns gefehlt", betont Weber.

Marburgs Siegtreffer in Eddersheims bester Phase

Mutmacher noch vor der Pause war das 2:2 durch Halil Yilmaz (44./Kopfball nach Halbfeldflanke von Noah Schmitt), der sein zwölftes Saisontor erzielte. Ein Weckruf für den zweiten Durchgang, in der der FCE "deutlich mehr Spielkontrolle" hatte. Bei einigen Angriffen fehlte der letzte Punch, der VfB bekam "immer einen Fuß dazwischen". Ärgerlich aus Sicht der Gäste, dass in die beste Phase hinein das 3:2 durch den eingewechselten Del Angelo Williams fällt (74.). "Dann haben wir es nochmal probiert", sagte Weber, der auf die Riesenchance zum späten Ausgleich durch Yilmaz verweist (90.+3), dessen Versuch in letzter Sekunde von der Linie gekratzt wurde.

"Wenn du eine gute Saison spielen willst, musst du auch mit Niederlagen umgehen können"

"Insgesamt ist die Niederlage - auch vom Spielverlauf - so okay", bilanziert Weber. Wie geht man nach sechs Siegen in Folge nun mit dem ersten Punktverlust um? "Wenn du eine gute Saison spielen willst, musst du auch mit Niederlagen umgehen können", richtet der Übungsleiter den Blick auf das die zweite Runde des Hessenpokals, in der seine Mannschaft am Mittwoch (19:30 Uhr) an der heimischen Staustufe Türk Gücü Friedberg empfangen wird. "Das ist eine gute Mannschaft, da brauchen wir nicht drüber reden", sagt Weber.