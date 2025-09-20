FC Eddersheim: Sieg in Fernwald, Yilmaz nicht zu stoppen

Fernwald. Der FC Eddersheim bleibt an der Tabellenspitze der Hessenliga. Beim FSV Fernwald konnte das Team von Carsten Weber mit 3:1 gewinnen. Den Unterschied machte abermals Halil Yilmaz, der bereits seinen vierten Dreierpack der laufenden Saison erzielte. "Er ist momentan einfach in einer Topform und braucht wenige Chancen, um seine Tore zu machen", schwärmt Weber von seinem Stürmer.

Auch wenn sich der FCE erwartungsgemäß durchsetzen konnte, war der Sieg ein "hartes Stück Arbeit." Gegen die Fernwälder schaffte es Eddersheim nicht auf die Höhe im Spiel gegen den Ball zu kommen. "Das war auch der Rotation des Gegners zu verschulden", erklärt Weber, der sein Team dann tiefer stellte und auf Umschaltmomente lauerte.

In der zwölften Minute eröffnete Yilmaz das Spiel mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:0. Nach einem Ballverlust konnte Fernwald in der 23. Minute durch Arian Dervishi ausgleichen. "Ärgerlich, da wir nach dem Elfmeter eigentlich besser ins Spiel gekommen waren." Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Yilmaz zum 2:1-Pausenstand.

FCE gewinnt "ausgeglichenes Spiel"

„Unsere Effektivität in der Box hat am Ende den Unterschied gemacht. Der FSV nutzt im Gegenzug seine Chancen auch nicht", fasst Weber die zweite Halbzeit zusammen und erinnert sich besonders an die 65. Minute, als Noah Schmitt auf der Linie retten konnte. "Im Anschluss sind die Räume für uns dann größer geworden und wir kamen zu mehr Kontern."

Einen dieser Umschaltmomente nutzte die Staustufen-Elf in der 85. Minute dann zum entscheidenden 3:1. Bereits das 16. Saisontor für Yilmaz. "Am Ende gewinnen wir dann ein ausgeglichenes Spiel", freut sich der FCE-Coach. „Die Mannschaft hat natürlich ein hohes Selbstvertrauen. Die positiven Ergebnisse helfen uns wöchentlich.“

Mission Titelverteidigung

Am Donnerstag geht es für die Eddersheimer in der zweiten Runde des Kreispokals Main-Taunus zum A-Ligisten FV Neuenhain. „Wir sind der hohe Favorit in diesem Duell“, stellt Weber klar. "Wir werden sehen, in welcher Besetzung wir das Spiel angehen. Wahrscheinlich wird es ein Mix aus erster und zweiter Mannschaft." Herschenken wird der FCE das Spiel aber sicherlich nicht. "Klar ist, dass wir hohe Ansprüche im Pokal haben und unseren Titel verteidigen wollen.“