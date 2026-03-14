FC Eddersheim rettet Punkt gegen den ärgsten Verfolger

Trotz doppeltem Rückstands holt der FC Eddersheim in Baunatal einen Punkt. – Foto: Marcel Lorenz

Hattersheim. Der Hessenligist aus dem Main-Taunus musste auswärts zum KSV Baunatal, holt dort trotz dünner Personaldecke ein 3:3-Remis und hält den KSV somit weiter auf Abstand.

"Danach war das Spiel relativ offen", konstatierte der Coach. Nur zehn Minuten später nutzten die Eddersheimer einen Umschaltmoment: Nach einem sehenswerten Hacken-Assist von Niklas Voit sorgte Jonas Kummer (13.) für den 1:1-Ausgleich. "Ein schöner Treffer von Jonas oben rechts in den Knick", beschrieb Weber das Tor.

Die Mannschaft von Carsten Weber erwischte keinen guten Start in die Partie. Bereits nach vier Minuten lag der FCE mit 0:1 hinten. Nach einem Eckball setzte sich Mike Feigenspan am kurzen Pfosten durch und nickte zur Führung für Baunatal ein. "So ein früher Gegentreffer übt natürlich direkt Druck aus", sagte Weber.

"Doch auch in dieser Phase haben wir es nicht geschafft, die Tiefe gut zu verteidigen. Baunatal kam ein, zwei Mal gefährlich auf die Grundlinie", so Weber. Die Quittung folgte in der 26. Minute: Ein Abstimmungsfehler auf der linken Defensivseite ermöglichte Paul Kohlstädt das 2:1 für Baunatal, was gleichzeitig der Pausenstand war.

Zwei Standards bescheren den Punktgewinn

Nach dem Seitenwechsel sah Weber eine starke Phase seiner Elf: "Die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit konnten wir uns gute Chancen herausspielen und daran haben wir nach der Pause angeknüpft." Umso ärgerlicher war es, dass mitten in diese Drangperiode hinein erneut ein Standard zum 1:3 führte. "Nach einem Halbfeldfreistoß von rechts fangen wir das Gegentor per Kopf", analysierte Weber.

Doch Eddersheim bewies Moral. Unmittelbar vor dem Anschlusstreffer rettete Baunatal noch auf der Linie und lenkte einen Schuss von Patrick Schorr an die Latte. In der 64. Minute machte es Schorr dann besser und verwandelte einen Freistoß aus halblinker Position direkt zum 2:3. Keine drei Minuten später war Schorr erneut beteiligt: Sein Freistoß aus dem Halbfeld fand Maximilian Thomasberger, der zum 3:3-Endstand einköpfte. "Insgesamt geht das Unentschieden für beide Seiten in Ordnung", zog Weber ein positives Fazit.

Angesprochen auf die lange Verletztenliste gab sich der Trainer zurückhaltend: "Es ist immer schwierig zu beurteilen, ob es anders gelaufen wäre, wenn die Verletzten dabei gewesen wären. Aber ich finde, wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und das Ergebnis ist super."