FC Eddersheim: Kopie des Hinrunden-Spielstils wäre ein "Fehler“

Patrick Schorr (links), Cem Kara (mitte) und Kapitän Jörg Finger (rechts) gehören zu den Führungsspielern beim FC Eddersheim.

Hattersheim. Am 12. Dezember ging die Hinrunde für den FC Eddersheim mit der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Eintracht Frankfurt II zu Ende. Es folgte die Trennung von Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst , die die Berichterstattung rund um den Verein dominierte. Dabei spielte der FCE die beste Hinrunde seiner Vereinsgeschichte in der Hessenliga und hat im Fußballjahr 2026 gute Chancen auf den ersten Aufstieg in die Regionalliga. Doch dafür muss Trainer Carsten Weber seine Mannschaft neu ausrichten.

Der FCE steht derzeit mit 41 Punkten aus 18 Spielen auf Platz zwei, hat zudem zwei Spiele weniger als Tabellenführer Eintracht II (51 Punkte) und Tabellendritten KSV Baunatal (34 Punkte). Im November mussten die Partien gegen Waldgirmes (wird am 22. Februar nachgeholt) und gegen Weidenhausen (6. April) aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden. Bei sechs Punkten in beiden Nachholspielen könnte die Staustufenelf bis auf vier Punkte an die Eintracht herankommen, gleichzeitig den Abstand auf Platz drei auf 13 Punkte ausbauen.

In der kurzen Winterpause stand zunächst Durchatmen an. Zeitgleich ging es darum, Yilmaz adäquat zu ersetzen. Mit der ablösefreien Verpflichtung von Nils Fischer hat der FCE einen Nachfolger gefunden , der allerdings kein Eins-zu-Eins-Ersatz für Yilmaz ist. Fischer bringt ein anderes Profil mit. "Er ist ein ganz anderer Spielertyp als Ibo (Anm. d. Red. Halil Ibrahim Yilmaz), weil er deutlich vertikaler ausgerichteter ist. Nichtsdestotrotz ist er in der Lage mit dem Rücken zum Tor einen Ball festzumachen", sagt Weber, der vorerst auf Niklas Kraus verzichten muss. Dieser zog sich gegen die Eintracht einen Innenbandriss im Knie zu.

"Wir wollen dort oben bleiben und werden alles dafür investieren, setzen uns aber nicht massiv unter Druck, dass wir es müssen", sagt Trainer Carsten Weber, der auch bei einem Aufstieg an Bord bleiben würde. Im Dezember hatte er frühzeitig seinen Vertrag bis 2027 verlängert. "Es war ein sehr kurzes Gespräch, weil es für mich schnell klar war, dass ich den Weg mit der Mannschaft und dem Verein weitergehen möchte."

Mit schnellerem Offensivspiel früher in den Rücken der Abwehr kommen

Yilmaz war häufig erster Anspieler. Im Aufbauspiel ließ er sich ins Mittelfeld fallen, machte den Ball fest, setzte dann seine Mitspieler ein. "Man muss schon sagen, dass unser Spiel relativ klar auf Ibo zugeschnitten war. Daher glaube ich, dass wir einfach wieder etwas flexibler sind und es auf mehrere Schultern verteilen können", erklärt Kapitän Jörg Finger. Das Offensivspiel werde "deutlich schneller" aussehen, verrät Weber, "weil wir früher eine Linie überspielen werden und früher in den Rücken der Abwehr kommen müssen."

"Wir dürfen nicht den Fehler machen, unser Spiel aus der Hinrunde zu kopieren"

Ob Fischer, der auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann, in einer Doppelspitze, oder mit einem Zehner hinter sich spielt, ist Aufgabe des Trainerteams, dafür eine passende Lösung zu finden. Klar ist für Weber: "Wir dürfen nicht den Fehler machen, unser Spiel aus der Hinrunde zu kopieren." Umschaltspiel, Positionsspiel und Gegenpressing sind die inhaltlichen Schwerpunkte in der Vorbereitung. Ohne dabei die Qualität, Spiele zu kontrollieren, zu kurz kommen zu lassen, weiß auch Finger: "Wir werden tendenziell in den meisten Spielen - abgesehen von dem gegen die Eintracht - der Favorit sein. Demnach stellen sich die Mannschaften gerne ein bisschen tiefer. Wenn man einen Spieler wie den Nils hat, der eine Explosivität hat und auch Tiefenläufe anbietet, haben wir auch viel mehr Möglichkeiten. Aber Nils Kohlbacher kommt auch wieder in die Spur."

Im Testspiel bei Regionalligist FC St.Pauli II (Endstand 1:1) und gegen Rheinland-Pfalz-Oberligist FV Engers (Endstand 3:2) waren erste Ansätze bereits erkennbar. Es folgte der 4:2-Sieg gegen Kickers Offenbach II und das 2:2-Remis gegen den SV Gonsenheim. Der Test in Hamburg fand zudem unter dem Motto eines Teamausflug statt. Nach dem Spiel ging es am Samstagabend durch die Kneipen der Stadt. "Dass Hamburg eine Stadt ist, in der man abends nicht unbedingt ins Theater geht, ist selbsterklärend", schmunzelt Finger.

Für erfolgreiche Rückrunde braucht es einen Cem Kara in Topform

Credo für die Rückrunde: Auch ohne Yilmaz, der knapp die Hälfte aller Tore erzielte, offensiv weiter Torgefahr ausstrahlen, um schnell ins Punkten zu kommen. Führungsspieler wie Finger, Patrick Schorr, Jonas Kummer und Keeper Felix Koob sind gefragt. Aber auch Cem Kara, der mit 14 Torbeteiligungen (fünf Tore, neun Assists) der torgefährlichste Spieler im aktuellen Kader ist. "Einer der herausragendsten Spielern, mit denen ich je zusammenspielen durfte", sagt Finger über den 31-jährigen Kreativkopf, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison aufblühte, als er wieder auf der Zehn spielte. "Er war nicht so hundertprozentig fit und hat zudem auf Positionen gespielt, wo er einfach nicht hingehört. Das haben wir dann auch irgendwann mit dem Trainer besprochen und das wurde auch verstanden", verrät Finger. Klar ist: Der FCE braucht einen Cem Kara in Topform und eine bärenstarke Rückrunde, um die vermutlich beste Saison der Vereinsgeschichte mit dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest zu krönen.