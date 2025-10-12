FC Eddersheim kommt in Kassel mit "blauem Auge" davon

"Die Reaktion unmittelbar nach der Pause war dann o.k.", hielt Weber positiv fest. Ibo Yilmaz belohnte die Steigerung mit dem Ausgleich vom Punkt (60.), nachdem Niklas Kraus sträflich gezogen wurde. "Danach war es ein offener Schlagabtausch", analysierte Weber, der im Vorfeld auf Patrick Schorr (berufsbedingt) verzichten musste, Angel Arthee befindet sich mit Mauritius noch auf Nationalmannschafts-Tour. Cem Kara war zudem angeschlagen und nicht bei 100 Prozent.

"Nicht zufrieden, aber froh, noch einen Punkt geholt zu haben"

"Wenn du nicht griffig bist, dann wird es eben schwierig", betont Weber, ohne nach einer schwächeren Leistung vieles hinterfragen zu wollen. "Wir sind nicht zufrieden, aber froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben. Heute war es de facto nicht gut, und trotzdem hat es in der Hessenliga aber für einen Punkt gereicht", sagt er. In Pohlheim spielte sein Team wie ein Spitzenreiter, durch den Sieg der Eintacht-Zweiten gegen Hanau, ist man nun "nur noch" Zweiter. Das Remis gegen Kassel ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der FCE eines der Top-Teams der Liga.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr FC Eddersheim Eddersheim SV Hummetroth Hummetroth 15:00 PUSH

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) wartet das Spitzenspiel gegen den SV Hummetroth, der als Aufsteiger bisher eine bockstarke Saison spielt.