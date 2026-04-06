FC Eddersheim ist wieder in der Erfolgsspur

Das frühe Tor gab den Gästen Sicherheit und Zutrauen und schnell legte der FCE weitere Treffer nach. Ein scharfer Eckball von Niklas Voit flipperte durch den Fünfer, am Ende lag der Ball im Netz und Jan Hermann wurde als Torschütze vom Stadionsprecher im Chattenloh durchgesagt - ob er es war, vermochte der Trainer nach Abpfiff nicht einzuschätzen.

Und Niklas Voit legte nach nicht einmal einer halben Stunde den dritten Treffer nach, als er auf rechts freigespielt wurde, nach innen zog, einen Verteidiger stehen ließ und zum 3:0 traf. Nach ähnlichem Muster wäre vor der Halbzeit beinahe noch das vierte FCE-Tor gefallen, doch Voits Linksschuss klatschte an die Latte.

Kummer stellt den Endstand her

Als dann nach dem Seitenwechsel in eine etwas "zu wilde" Phase (Weber) nach einem Konter das 4:0 durch Jonas Kummer fiel, war die Partie endgültig durch. Das 1:4 nach resultierte aus einer unübersichtlichen Situation und war nicht weiter tragisch. "Hintenraus gab es keine klaren Chancen mehr", sagte Weber. Dessen Team es - auch mit Blick auf die lange Heimfahrt - "ein gutes Gefühl" geben dürfte, mal wieder gewonnen zu haben. Wenngleich die Leistungen aus den vergangenen Spielen in Ordnung gewesen seien. "Das konnten wir als Team schon gut einordnen", sagt Weber.

Kommenden Sonntag geht es mit dem Heimspiel gegen den FSV Fernwald weiter. Dann möglicherweise wieder mit Laurin Vogt in vorderster Front. Denn bei den anderen verletzten Offensivspielern - Cem Kara, Angel Arthee, Nils Kohlbacher und Yannick Gutmann - deutet sich noch keine Rückkehr ins Teamtraining an.