FC Eddersheim ist wieder in der Erfolgsspur

Meißner. Der FC Eddersheim hat seine Durststrecke beendet: Nach zuvor fünf sieglosen Liga-Partien am Stück gelang dem Hessenligisten am Ostermontag ein 4:1-Erfolg im Nachholspiel beim SV Adler Weidenhausen. Die drei Punkte beim Abstiegskandidaten könnten dem verletzungsgeplagten Team von der Staustufe Aufwind im Saison-Finish geben.
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Ebenso könnte Laurin Vogt Selbstvertrauen aus der Partie ziehen: Dem Offensivspieler gelang im 17. Saisoneinsatz das ersehnte erste Saisontor. Nach Ablage traf der als zentraler Stürmer aufgebotene, gelernte Außenspieler aus 18 Metern mithilfe des Innenpfostens zur wichtigen, frühen Führung aus Gäste-Sicht. "Auch er musste sich auf der Position erst mal reinarbeiten und ein Gefühl bekommen. Wir haben ihn heute aufgestellt, um die letzte Kette zubinden. Normalerweise kommt er über links mit Tiefenlaufwegen von außen nach innen. Von daher freut mich sein Tor sehr für ihn, er betreibt einen brutalen Aufwand", sagte Trainer Carsten Weber nach dem Spiel.
Das frühe Tor gab den Gästen Sicherheit und Zutrauen und schnell legte der FCE weitere Treffer nach. Ein scharfer Eckball von Niklas Voit flipperte durch den Fünfer, am Ende lag der Ball im Netz und Jan Hermann wurde als Torschütze vom Stadionsprecher im Chattenloh durchgesagt - ob er es war, vermochte der Trainer nach Abpfiff nicht einzuschätzen.
Und Niklas Voit legte nach nicht einmal einer halben Stunde den dritten Treffer nach, als er auf rechts freigespielt wurde, nach innen zog, einen Verteidiger stehen ließ und zum 3:0 traf. Nach ähnlichem Muster wäre vor der Halbzeit beinahe noch das vierte FCE-Tor gefallen, doch Voits Linksschuss klatschte an die Latte.
Kummer stellt den Endstand her
Als dann nach dem Seitenwechsel in eine etwas "zu wilde" Phase (Weber) nach einem Konter das 4:0 durch Jonas Kummer fiel, war die Partie endgültig durch. Das 1:4 nach resultierte aus einer unübersichtlichen Situation und war nicht weiter tragisch. "Hintenraus gab es keine klaren Chancen mehr", sagte Weber. Dessen Team es - auch mit Blick auf die lange Heimfahrt - "ein gutes Gefühl" geben dürfte, mal wieder gewonnen zu haben. Wenngleich die Leistungen aus den vergangenen Spielen in Ordnung gewesen seien. "Das konnten wir als Team schon gut einordnen", sagt Weber.
Kommenden Sonntag geht es mit dem Heimspiel gegen den FSV Fernwald weiter. Dann möglicherweise wieder mit Laurin Vogt in vorderster Front. Denn bei den anderen verletzten Offensivspielern - Cem Kara, Angel Arthee, Nils Kohlbacher und Yannick Gutmann - deutet sich noch keine Rückkehr ins Teamtraining an.