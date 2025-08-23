FC Eddersheim im Flow

Das 2:0 vor der Pause durch Jonas Kummer (41.) war dann aufgrund weiterer guter Gelegenheiten hinfällig. Auch weil man sich hinten auf die geballte Erfahrung von Kapitän Jörg Finger (33) und Maximilian Thomasberger (32) verlassen kann. Patrick Schorr (30) war berufsbedingt eigentlich nicht für den Kader vorgesehen. "Bis gestern Abend um 23 Uhr war das auch noch so", nominierte Weber den Neuzugang kurzfristig nach. Der als Linksverteidiger seinen Weg in die Mannschaft gefunden hat (Schorr spielte bei Türk Gücü Friedberg als Achter) - dort mit seiner Erfahrung, die er bei seinen Profi-Stationen in Jena oder Aalen auf Linksaußen gesammelt hat, derzeit ebenfalls eine Bereicherung ist.

Yilmaz mit Nummer zehn, Arthee entscheidet

"Man merkt einfach, dass die Mannschaft über dem Ego steht", weist Weber auf teils harte Personal-Entscheidungen hin, wie der, Schorr kurzfristig für Marco Speck in die Startelf zu stellen. Klar ist: Die derzeitige Konstellation passt. Ein Beispiel dafür sind Kara und Yilmaz, die den zweiten Durchgang einläuteten. Diesmal Kara auf den inzwischen 10-Tore-Stürmer (50.) - 3:0. Erdinc Solak brachte die Hausherren zehn Minuten später zurück (61.), das letzte Wort hatte - wie auch schon gegen Walldorf - der eingewechselte Angel Arthee, der kurz danach zur Entscheidung traf (67.)

Trotz Erfolgswelle "weiter demütig" bleiben

"Der Sieg ist auf jeden Fall verdient", streicht Weber heraus, drückt nach dem nächsten Achtungserfolg jedoch auf die Bremse: "Ich weiß nicht, ob es ein Spiel gab, in dem es hätte nicht in die andere Richtung hätte laufen können. Wir bleiben weiter demütig." Denn im vergangenen Herbst erlebte man eine andere Realität, in der man sechs Spiele sieglos (davon fünf Niederlagen) blieb. Nun scheint die Mannschaft deutlich stabiler denn je, hat, Stand jetzt, auch die beste Offensive der Liga (16 Tore). "Alle investieren sehr viel", nennt Weber einen Erfolgsfaktor und weist damit auch auf den Trainer- und Betreuerstab hin. Am kommenden Sonntag kommt der KSV Baunatal, dann wird man sehen, ob der FCE seinen Flow ausweiten kann.