FC Eddersheim hat Regionalliga-Zulassung beantragt

Der FC Eddersheim könnte sich sportlich für die Regionalliga qualifizieren. Der Verein hat nun auch die Zulassung für die vierte Liga beantragt. – Foto: Grömling (Archiv)

Eddersheim. Formell ist der erste Schritt für den möglichen Aufstieg getan: Der FC Eddersheim hat die nötigen Unterlagen eingereicht, um die Zulassung zu erhalten, um in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest antreten zu dürfen. Damit hat der FCE einen Tag vor Ablauf der Frist zumindest formell die Grundlage geschaffen, dass der FCE auch in der Saison 26/27 in der Liga antreten könnte, für die sich der aktuelle Zweite sportlich qualifizieren könnte.

"Wir haben uns fristgerecht bei der Regionalliga Südwest GmbH beworben, der Antrag wird nun geprüft und wir erhalten Anfang Mai erste Informationen", erklärt Eddersheims Vorsitzender Erich Rodler. Auch wenn die Unterlagen mittlerweile online eingereicht werden können, seien "ein paar Wochen Vorbereitung" nötig gewesen, alle erforderlichen Unterlagen zusammenzubekommen, erklärt Rodler.

So musste der FCE unter anderem aufzeigen, wie die heimische Sportanlage an der Staustufe die geforderte Mindest-Kapazität von 2.500 Zuschauern fassen kann, dass das Flutlicht die erforderliche Lichtstärke hat, wo es einen zweiten Eingang, Parkmöglichkeiten sowie Bereiche für VIPs, Presse oder die Polizei geben könnte.

Deutlich mehr Kopfzerbrechen bereitet den Vereinsverantwortlichen die mögliche Ausweich-Spielstätte. Diese muss der FCE für Partien mit hohem Aufkommen an Gäste-Fans benennen. "Oberste Richtlinie für uns wäre es, möglichst alle Spiele in Eddersheim stattfinden zu lassen. Das Ausweichen auf andere Stadien wäre für uns mit erheblichen Kosten verbunden und ist nicht einfach zu lösen", gibt Erich Rodler zu. Bis 27. Mai muss der FCE eine mögliche Spielstätte präsentieren. "Wenn es nicht geht, muss die Regionalliga entscheiden, ob sie uns trotz fehlendem Ausweichstadion die Lizenz geben", sagt Rodler.

"Oberstes Prinzip: Nicht verschulden"

Was bei der Stadion-Thematik schon anklingt: Die FCE-Steuermänner wollen das Thema Regionalliga mit Bedacht angehen, den Verein nicht mit einem Jahr in der Viertklassigkeit in den Ruin treiben. "Oberstes Prinzip ist, dass wir uns nicht verschulden", sagt Rodler. Der dann auch den Benefit erklärt, den er sich von einem Aufstieg erhofft: "Wenn unsere Mannschaft das sportlich schaffen würde, dann hätten sich die Jungs es auch verdient, in der Regionalliga aufzulaufen - wenn der Verein das Drumherum gewährleisten kann. Wir könnten als Verein wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga sammeln, wenngleich wir organisatorisch nochmal einiges draufpacken müssten", sagt Rodler.

Drei Hessenligisten haben Regionalliga-Zulassung beantragt

Auch sportlich ist die Teilnahme an der Regionalliga noch in weiter Ferne. Zehn Punkte hat Eddersheim als Zweiter Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Gießen, der zudem ein Spiel weniger absolviert hat. Neben den Eddersheimern und dem designierten Meister Eintracht Frankfurt II haben nur die Gießener eine Regionalliga-Zulassung beantragt. Sollte Eddersheim Zweiter werden, müsste sich die Elf von Trainer Carsten Weber gegen den Vizemeister der Oberliga Baden/Württemberg (aktuell der VfR Mannheim) sowie der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland (aktuell der FC Kaiserslautern II) durchsetzen.

Bevor sich der FCE mit solchen Konstellationen beschäftigt, gilt für das nach wie vor sehr ersatzgeschwächte Team, die Pflichtaufgabe in der Liga zu erledigen. Da wartet am Samstag das Auswärtsspiel beim Schlusslicht Hanauer FC.