FC Eddersheim bezwingt Angstgegner und macht Traumstart perfekt

"Das Spiel war ok, aber sehr intensiv", fasste Weber zusammen. Denn: Weidenhausen ist ein unangenehmer Gegner, "der sehr schwer zu bespielen ist, weil sie das Pressing schnell überspielen." Beim 1:1-Remis in Weidenhausen in der vergangenen Saison war die Leistung schon drei Punkte reif, nun klappte es eben bei Versuch Nummer sieben. "Ausblenden und auf uns schauen", hieß dabei Webers Devise vor dem Spiel. Und das nahm sich seine Mannschaft offenbar zu Herzen, verpasste es in Person von Angel Arthee und Dominik Wüst noch auf 2:0 zu erhöhen. So probierten es die Gäste hintenraus mit der Brechstange, die am Ende jedoch keinen Erfolg einbrachte.

Bester Saisonstart seit Hessenliga-Aufstieg

"Die Konter hätten wir besser ausspielen können", nennt Weber einen Kritikpunkt, der sicherlich aber auch dem hohen Aufwand seines Teams geschuldet ist. Die Intensität stimmt derzeit. Immerhin stehen nach drei Hessenliga-Spieltagen neun Punkte auf dem Konto - der beste Saisonstart des FCE seit dem Aufstieg in 2018. "Ich bin da immer demütig, jetzt warten echte Kracher", weist Weber auf ein "sehr starkes" Walldorf hin, das seine Mannschaft am Mittwoch (19:30 Uhr) erwartet. Am kommenden Samstag geht es dann auswärts beim bisher noch ungeschlagenen TSV Stadtallendorf weiter. "Wunden lecken und am Mittwoch bestehen", gibt Weber jedenfalls die Marschroute vor.