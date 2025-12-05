FC Eddersheim bereit für Showdown bei der Eintracht

Hattersheim. So viel ist bereits klar: Der FC Eddersheim wird ohne Heimniederlage in die Winterpause gehen. Mit 1:0 bestand der FCE am Freitagabend an der heimischen Staustufe im Rückspiel gegen den FC Gießen, bei dem die Elf von Trainer Carsten Weber vor circa drei Wochen ihre zweite Saisonniederlage kassierte. Nun kommt es am kommenden Freitag (19:30 Uhr) zum Showdown gegen Tabellenführer Eintracht II.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Jetzt geht es nur noch darum, mit einem guten Gefühl in dieses Spiel zu gehen", sagt Weber, "bei uns herrscht null Stress und null Druck." Die Eintracht sieht er als klaren Favorit, "wir müssen jetzt schauen, dass wir auf die Zähne beißen." Kräftezehrend sei die Saison bis dato gewesen, auch wenn die Mannschaft an den vergangenen beiden Wochenenden aufgrund der ausgefallenen Partien gegen den SC Waldgirmes und den SV Adler Weidenhausen eine unfreiwillige Verschnaufpause erhielt.
Bei den beiden Partien hätte Torjäger "Ibo" Yilmaz ohnehin auch nicht mitwirken können - er spielt aktuell mit der Deutschen Nationalmannschaft bei der Kleinfeld-Weltmeisterschaft in Mexiko und hat jüngst das Achtelfinale erreicht. In unserem Format "Ibo International" nimmt euch der Stürmer in Form von Vlogs mit auf seine Reise und teilt seine Erlebnisse.
Beim Rückspiel gegen Gießen fehlte er deshalb noch, beim Spitzenspiel gegen die Eintracht-Zweite wird der Hessenliga-Toptorschütze (23 Tore) aller Voraussicht nach wieder an Bord sein. In der Mannschaft sei sein Fehlen "kein Thema", lässt Weber durchblicken, "wir wussten ja schon, dass er seit ein, zwei Wochen weg ist." Ohnehin sei es erfreulich, dass die Mannschaft nun gezeigt habe, dass sie auch ohne Yilmaz gewinnen kann, so Weber.
Nils Kohlbacher ersetzte ihn im Sturmzentrum, machte in seinem überhaupt erst zweiten Startelfeinsatz bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute ein "sehr gutes Spiel", lobte Weber. "Sein körperlicher Zustand ist jetzt viel besser. Er war sehr präsent in der Box". Beim vermeintlichen 2:0 hätte er beinahe die Vorlage gekriegt. Angel Arthee war beim Abpraller von Kohlbachers Kopfball zur Stelle, soll aber im Abseits gestanden haben.
Spielentscheidend war aber Demyan Imek. Der, wie beim 1:0-Heimsieg gegen Weidenhausen im August, erneut den goldenen Treffer erzielte. "Er ist der Mann für die 1:0-Spiele", strahlte Weber nachher im Mannschaftskreis. Noah Schmitts Hereingabe nach zwei Minuten nahm Imek per Vollspann (2.)- "ein Klassetor". Trotz dominanten ersten Durchgangs mussten die Zuschauer nach Felix Koobs Rettungstat, der ein Eigentor von Philipp Velosa verhinderte, erstmal durchschnaufen.
"Die ersten zehn, 15 Minuten nach der Pause haben mir dann nicht so gut gefallen", waren für Weber die Einwechslungen von Dominik Wüst und Simon Lüders nach einer Stunde dann ein belebendes Element. Angel Arthee (scheiterte im Eins-gegen-Eins gegen Bilal Jomaa Zabadne) und Patrick Schorr (Flachschuss aus der Distanz) hätten den Sack zu machen können, so waren es schließlich Koob und ein Quäntchen Glück, die dem FCE gegen sich nicht aufgebende Gießener schließlich den Sieg über die Zeit retteten.