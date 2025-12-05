FC Eddersheim bereit für Showdown bei der Eintracht

Beim Rückspiel gegen Gießen fehlte er deshalb noch, beim Spitzenspiel gegen die Eintracht-Zweite wird der Hessenliga-Toptorschütze (23 Tore) aller Voraussicht nach wieder an Bord sein. In der Mannschaft sei sein Fehlen "kein Thema", lässt Weber durchblicken, "wir wussten ja schon, dass er seit ein, zwei Wochen weg ist." Ohnehin sei es erfreulich, dass die Mannschaft nun gezeigt habe, dass sie auch ohne Yilmaz gewinnen kann, so Weber.

Nils Kohlbacher ersetzte ihn im Sturmzentrum, machte in seinem überhaupt erst zweiten Startelfeinsatz bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute ein "sehr gutes Spiel", lobte Weber. "Sein körperlicher Zustand ist jetzt viel besser. Er war sehr präsent in der Box". Beim vermeintlichen 2:0 hätte er beinahe die Vorlage gekriegt. Angel Arthee war beim Abpraller von Kohlbachers Kopfball zur Stelle, soll aber im Abseits gestanden haben.

Weber: Imek "der Mann für die 1:0-Spiele"

Spielentscheidend war aber Demyan Imek. Der, wie beim 1:0-Heimsieg gegen Weidenhausen im August, erneut den goldenen Treffer erzielte. "Er ist der Mann für die 1:0-Spiele", strahlte Weber nachher im Mannschaftskreis. Noah Schmitts Hereingabe nach zwei Minuten nahm Imek per Vollspann (2.)- "ein Klassetor". Trotz dominanten ersten Durchgangs mussten die Zuschauer nach Felix Koobs Rettungstat, der ein Eigentor von Philipp Velosa verhinderte, erstmal durchschnaufen.

Koob und ein Quäntchen Glück

"Die ersten zehn, 15 Minuten nach der Pause haben mir dann nicht so gut gefallen", waren für Weber die Einwechslungen von Dominik Wüst und Simon Lüders nach einer Stunde dann ein belebendes Element. Angel Arthee (scheiterte im Eins-gegen-Eins gegen Bilal Jomaa Zabadne) und Patrick Schorr (Flachschuss aus der Distanz) hätten den Sack zu machen können, so waren es schließlich Koob und ein Quäntchen Glück, die dem FCE gegen sich nicht aufgebende Gießener schließlich den Sieg über die Zeit retteten.