FC Ebersberg will bei Heimturnier ins Konzert der Großen Österreich prominent vertreten

Ebersberg – „Ich selbst bin als Spieler damals leider nicht unter die Top-Acht gekommen“, räumt Matthias Erhard ein.

Als Cheftrainer der Ebersberger E 1-Jugend nimmt Erhard an diesem Wochenende, 14./15. Januar, mit Turnierbeginn am Samstag, 10 Uhr, einen zweiten Anlauf in der Dr. Wintrich-Halle. „Unser ausdrücklicher Wunsch der kompletten Mannschaft ist es, am Sonntagnachmittag unter den Gruppenersten und -zweiten mitzuspielen, um unter die Top Sechs zu kommen.“ Waren beim Turnier der D-Jugend im Dezember wie gewohnt acht Profiklubs in der Kreisstadt am Start, nehmen diesmal nurmehr sechs große Namen am Traditionsturnier der E-Jugend teil.

„Ich bin gespannt, wie es in dieser Jahrgangsstufe überhaupt bei den Profiklubs weitergeht“, verweist Ebersbergs Jugendleiter Florian Steiger auf den FC Bayern, der vor zwei Jahren den Spielbetrieb seiner U9 und U10 eingestellt hatte. Doch selbst wenn diese Entwicklung künftig bei noch mehr Bundesligisten Schule machen sollte, scheint der gute Ruf des Ebersberger Hallencups den Nachschub an großen Namen mittelfristig gesichert zu haben.

Besonders in der Alpenrepublik Österreich, die bei der diesjährigen Auflage theoretisch eine eigene Vierergruppe stellen könnte. Denn neben den Stammgästen aus der Red Bull Fußball Akademie, Wacker Innsbruck und FK Austria Wien feiert der Amateurklub FC Bergheim aus dem Flachgau bei Salzburg sein Turnier-Debüt. „Ein ehemaliger Profitrainer, der schon ein paar Mal mit Red Bull Salzburg bei uns war, hat bei Bergheim übernommen und wollte jetzt unbedingt mit seiner neuen Mannschaft dabei sein“, erzählt Florian Steiger.

Er organisiert die TSV-Turniere seit dieser Saison gemeinsam mit Initiator Robert Vogel (als Sportlichem Leiter), Michael Jacob (stellvertretender Jugendleiter) „und natürlich den vielen Helfern und Spielereltern drumherum“. Dabei seien die Erfahrungen aus dem Dezember-Turnier für die Veranstalter Gold wert gewesen. „Wir liegen total im Zeitplan und werden auch den Aufbau am Freitagmittag genauso beibehalten“, erklärt Steiger, der sich somit sogar auf seinen sportlichen Part am Wochenende fokussieren kann.

Gemeinsam mit Christoph Riederer betreut Steiger die gemischte zweite Mannschaft der Ebersberger, die es in der Vorrundengruppe D mit dem FC Augsburg, FC Bergheim und dem TSV Steinhöring zu tun bekommt. Fünf Spieler des Jahrgangs 2012 sowie sieben 2013er hat Steiger im Aufgebot. „Auch wenn in der Turnierhistorie der E-Jugend die Regionalmannschaften teilweise weiter vorne landen als dann in der D-Jugend, ist es für unsere Kinder vor allem eine Ehre, hier mitzuspielen.“