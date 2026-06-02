FC Ebersberg steigt trotz Sieg zum dritten Mal in Folge ab

FB B-Klasse FC Ebersberg (weiss) Tim Michael und Nr.3 Patrick Weber – Foto: Sro

Der FC Ebersberg verliert den Klassenerhalt in der B-Klasse 6 um ein einziges Pünktchen. Der Verein hat nun Protest gegen eine Konkurrenzwertung eingelegt.

Am Ende half dem FC Ebersberg auch die nicht für möglich gehaltene Aufholjagd im letzten Saisondrittel nicht über den Strich: Respektable 13 Punkte aus den letzten sechs Saisonspielen brachten den „Club“ ganz nahe an die Nichtabstiegsränge. Am Ende fehlt nun aber ein mageres Pünktchen für den Klassenerhalt in der B-Klasse 6 (München) und lässt den FCE zum dritten Mal in Folge eine Liga tiefer purzeln.

Gegen die SG-Reserve aus Grasbrunn und Haar dominierte die Ebersberger Heimelf auch am letzten Spieltag deutlich und siegte durch die Treffer von David Stoffel (14. + 75.) sowie Tim Michel (36.) und Artan Gashi (18.) verdient mit 4:1.