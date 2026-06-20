FC Ebersberg scheitert vor Sportgericht – Abstieg in C-Klasse amtlich

Alles Klagen auf dem Feld und auch vor Gericht half nichts: Der FC Ebersberg muss den bitteren Gang in die C-Klasse antreten. Es ist der dritte Abstieg in Folge. – Foto: SRO

Der FC Ebersberg steigt in die C-Klasse ab. Das Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes hat die Berufung gegen ein Urteil zu Gunsten des TSV Trudering III abgeschmettert.

Nun ist auch der letzte Klammerstrohhalm für den FC Ebersberg nicht mehr greifbar. Der Abstieg in die C-Klasse ist damit endgültig besiegelt. Der „Club“ hatte gegenüber dem Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes Einspruch bezüglich eines Urteils gegen Abstiegskonkurrent TSV Trudering III eingelegt – dieser wurde nun abgewiesen.

Es ist bitter, dass Mannschaften offenbar tricksen können und am Ende keine sportliche Strafe bekommen.

FCE-Fußballchef Georgi Akopov.

Zum Hintergrund: Der TSV Trudering III hat in der Schlusstabelle der B-Klasse 6 (Kreis München) einen Punkt mehr als der FCE und lag damit auf einem Nichtabstiegsrang. Der TSV hatte in der Partie gegen die SG Gasbrunn II/Haar II, ebenfalls ein direkter Kontrahent im Abstiegskampf, einen Spieler mutmaßlich unrechtmäßig eingesetzt. Zudem unterfüttert durch eine, wiederum mutmaßliche, Manipulation des Spielberichtes, heißt es. Der Einspruch der Grasbrunn/Haar-Gemeinschaft gegen die Wertung der verlorenen Partie erfolgte aber außerhalb der vorgegebenen Frist von vier Wochen und wurde daher abgelehnt. Zu diesem Urteil legte der FC Ebersberg wiederum Berufung ein, fand dabei aufgrund der vorhergehenden Verfristung kein Gehör beim Verband.

„Für uns ist das Urteil sportlich ein Schlag ins Gesicht“, meinte Ebersbergs Abteilungsleiter Georgi Akopov auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung. „Mit diesem steht auch unser Abstieg final fest. Es ist bitter, dass Mannschaften offenbar tricksen können und am Ende keine sportliche Strafe bekommen, während wir die Konsequenzen tragen“, kommentierte Akopov angesäuert das Prozedere. Aber: „Wir nehmen das Urteil zur Kenntnis“, betonte der FCE-Fußballchef und gab sich kämpferisch: „Wir richten den Blick auf die neue Saison – mit derselben Truppe, mit voller Motivation und mit der klaren Ansage: Wir kommen zurück.“