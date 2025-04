FC Ebersberg droht Absturz in die B-Klasse – Feldkirchen vor Meisterschaft

So., 27.04.2025, 14:00 Uhr

FC Ebersberg – TSV Grafing II ⇥2:4 Nur mehr ein Spiel vom Abstieg aus der A-Klasse 6 entfernt ist der FC Ebersberg nach der 2:4-Niederlage gegen die Reserve des TSV Grafing. Dagegen mischen die Gäste durch den fünften Sieg in Folge unerwartet wieder um den Aufstieg mit. „Grafing zeigte die bessere Chancenverwertung und sicherte sich den verdienten Erfolg“, urteilte Ebersbergs Abteilungsleiter Georgi Akopov über die 90 Minuten. Für Ebersberg trafen Zubairi Ssemaula (7.) und Tim Michel (33.), bei den Gästen trugen sich Kilian Hilger (12.), Felix Richter (15.+58.) und Michael Maisch (23.) in die Torschützenliste ein.

Kirchheimer SC II – FC Anzing-Parsdorf II ⇥2:0

Die dritte Niederlage in Folge kassierte die Reserve des FC Anzing-Parsdorf, diesmal gegen den neuen Tabellenzweiten Kirchheimer SC II. „Kirchheim war besser und hat verdient gewonnen. Wir haben uns zu wenig Torabschlüsse erarbeitet.“ Anzings Trainer Pero Klepsch erkannte die Niederlage an und verortete die eigene Leistung im eher durchschnittlichen Bereich. Für die Platzherren schnürte Markus Franz (22., 82.) den Doppelpack.

TSV Feldkirchen – TSV Ebersberg II ⇥3:2

Alles andere als niedergeschlagen reagierte Stefan Holzmann auf die jüngste 2:3-Niederlage beim designierten A6-Meister. Dabei hätte der Coach der Ebersberger Zweiten allen Grund dazu gehabt. Schließlich war es bereits die fünfte Schlappe in Folge. Zudem verloren die „kleinen Eber“ dadurch auch Rang zwei, den Relegationsplatz. „Alles halb so wild“, befand Holzmann. Klar stehe man wieder ohne Punkt da, „aber wir haben diesmal eine gute Reaktion gezeigt, den Kopf nie hängen lassen und gefightet. Ein Zähler wäre verdient gewesen.“ Doch den habe man „selber verhindert“, indem man sich „die drei Tore selber reingehaut“ habe.

Als nach dem frühen Rückstand (5.) ein „schönes Eigentor – den hat Hasibullah Naimi sauber über den eigenen Keeper gelupft“, so der Ebercoach sarkastisch – das 2:0 brachte (13.), fürchtete Holzmann: „Das könnte ein schlimmer Tag werden.“ Denn zu diesem Zeitpunkt saß Michael Winkler seit der zehnten Minute eine Zeitstrafe ab. Doch sein Team zerstreute alle Befürchtungen. Marvin Skowronek brachte die Ebersberger auf 1:2 heran (21.). Und selbst der dritte Gegentreffer (32.) vermochte nicht, den Elan der Gäste zum Erliegen zu bringen. Zurück auf dem Platz gelang Winkler das 2:3 (44.). Dass nicht mehr raussprang, sei zwar schade, „macht aber Mut“, so der Eber-Trainer: „Mit dieser Leistung ist in den kommenden Spielen Zählbares drin.“

SV Dornach II – SC Baldham-Vaterst. II ⇥0:1

Der Matchplan ist nicht ganz aufgegangen, dafür war aber das Ergebnis ganz nach dem Geschmack von SCBV-Übungsleiter Ralf Rensch. „Eigentlich wollten wir voll auf Ballbesitz gehen und dominant spielen, aber das hat Dornach besser hinbekommen“, bekamen Rensch und sein Team jedoch nur in puncto Ballbesitz eine kleine Lehrstunde von den Platzherren. Denn richtig gefährlich wurde es vor dem Baldhamer Tor selten.

„Defensiv haben wir das richtig gut hinbekommen, mit sehr engen Abständen im Mittelfeld und waren immer wieder durch Konter gefährlich“, lobte Rensch den ausschlaggebenden Erfolgsfaktor. Michael Schmidt schloss gleich einen der ersten SCBV-Tempogegenstöße nach Ballgewinn in bester Torjägermanier mit dem einzigen Treffer des Tages ab, als er den SVD-Keeper umspielte und den Ball ins leere Tor einschob (9.).

Während der spielerische Ansatz der Dornenreserve mit zunehmender Spieldauer in die Variante des sogenannten langen Hafers umschlug, bemängelte Rensch lediglich, dass es seine junge Truppe verpasste, einen weiteren ihrer Konter zur Vorentscheidung zu nutzen. Da dies nicht bestraft wurde, hat die SCBV-Reserve das Rennen um Relegationsplatz zwei noch spannender gemacht. „Dabei wollen wir einfach nur Spiele gewinnen und die oberen Teams ärgern“, versichert Rensch, dass man sich mit Rang zwei erst beschäftigen wolle, wenn die nächsten zwei Partien erfolgreich verlaufen sollten. Mit Moosach und den kleinen Ebern warten nicht nur zwei Derbys, sondern auch zwei der nunmehr fünf Konkurrenten um die Aufstiegsrelegation.

TSV Moosach – FC Aschheim II ⇥3:3

Leider „kein so prickelndes Spiel“ sah Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner gegen die zweite Vertretung des FC Aschheim. Die Einschätzung des Funktionärs bezieht sich aber vor allem auf die „nach individuellen Fehlern“ kassierten Gegentreffer, ansonsten hätte der TSV ganz ordentlich gespielt. „Das hätte es nicht gebraucht, dass wir Punkte liegen lassen“, ärgerte sich Werner über den verpassten Sieg. Und vielleicht die verpasste Chance, doch noch an den Relegationsrang heranzurücken.

Für den TSV Moosach trafen Melvin Wirtz (32.), Andreas Hollerieth (67.) und Spielertrainer Marc Koch (83.), für die Gäste Martin Weiß (45.) und Matthias Killi (65.+80.).

TSV Waldtrudering II –SV Bruck ⇥ 1:0

Im Kellerduell unterlag der SV Bruck beim TSV Waldtrudering II mit 0:1 und verpasste damit auch den vorzeitigen Klassenerhalt. Rechnerisch könnte der SV Bruck noch auf den letzten Tabellenrang zurück fallen, dafür müsste aber der FC Ebersberg seine vier verbleibenden Partien gewinnen.

Zu viele Konjunktive also für den Abstieg, trotzdem überwog bei Pressesprecher Valentin Kammerloher die Enttäuschung über die Niederlage: „Das war in der zweiten Halbzeit leider zu wenig von uns.“ Zu viele einfache Ballverluste und zu wenig Offensivdrang beklagte der Funktionär. Mit einem Weitschusstor kurz vor dem Spielende durch Jonas Seltmann (83). besiegelte Waldtrudering II die Brucker Niederlage.