FC Düren will Heimserie ausbauen – Bornheim sucht die passende Antwort

Die Westkampfbahn ist in dieser Saison eine Festung: Vier Heimsiege und ein Remis haben den 1. FC Düren in die Rolle eines der formstärksten Teams der Liga gebracht. Mit 18 Punkten aus elf Spielen rangiert der Regionalliga-Absteiger aktuell auf Platz acht.

Der SSV Bornheim hingegen musste am vergangenen Wochenende einen kleinen Rückschlag hinnehmen, nachdem die Serie von sechs ungeschlagenen Spielen beim 2:3 gegen Fortuna Köln II riss. Der Aufsteiger steht mit zwölf Punkten auf Rang zwölf und reist nun zu einem Gegner, der längst wieder Stabilität und Selbstverständnis ausstrahlt.

Trainer Luca Lausberg blickt anerkennend auf den kommenden Gegner. Bornheim sei „ein starkes Kollektiv“, sagt er, eine Mannschaft, die weitgehend eingespielt sei und in dieser Saison bereits „viele überzeugende Auftritte hingelegt“ habe. Für Sonntag stellt Lausberg ein Spiel in Aussicht, das von Intensität geprägt sein dürfte: „Ich erwarte einen echten Abnutzungskampf zweier Teams, die sich nichts schenken werden.“

Es werde darauf ankommen, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen, betont er – eine Partie, die für die Zuschauer „sehr interessant“ werden dürfte. Personell sind die Voraussetzungen beim FCD nahezu optimal: Bis auf den gelbgesperrten Emeraude Kongolo sind alle Spieler an Bord.

Bornheim will „ein anderes Gesicht zeigen“

Beim SSV Bornheim herrschte nach dem 2:3 gegen Fortuna Köln II zunächst Ärger, doch sportlicher Leiter Sharifo Osmaan lenkte den Blick schnell nach vorn. Fußball sei ein Ergebnissport, betont er, und nach viel Einsatz, aber ohne Ertrag müsse man die Enttäuschung schnell abhaken.

Osmaan beschreibt Düren als einen Gegner, der sich nach dem großen Umbruch im Sommer „schnell gefunden“ habe und „völlig zurecht im oberen Tabellendrittel“ mitspiele. Bornheim wisse, was es brauche, um an der Westkampfbahn zu bestehen: „Wir wollen wieder ein anderes Gesicht zeigen und an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.“ Das Ziel sei klar: „Wir wollen wieder punkten, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.“

Eine zusätzliche Schwierigkeit könnte der Zustand des Rasens darstellen. Der Platz sei zuletzt „in keinem optimalen Zustand“ gewesen, wie man aus mehreren Rückmeldungen erfahren habe. Dennoch hält Osmaan diesen Punkt nicht für ausschlaggebend: „Es spielen elf gegen elf, auf demselben Untergrund – und wir sind auf alle Szenarien vorbereitet.“

Personell fehlt lediglich der rotgesperrte Marius Jennes. Ansonsten stehen dem SSV nahezu der vollständige Kader zur Verfügung.

Düren möchte die Serie an der Westkampfbahn verteidigen und den Weg in der oberen Tabellenhälfte fortsetzen. Bornheim kommt als Underdog – doch in dieser Rolle fühlte man sich zuletzt sehr wohl.