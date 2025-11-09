FC Düren schockt Siegburg spät: "Moral ist unerschütterlich"

Wie in der Vorwoche wäre der Siegburger SV beinahe an die Spitze der Mittelrheinliga gestürmt – doch ein Kopfball in der Nachspielzeit verhinderte den großen Moment. Gegen den 1. FC Düren musste sich die Mannschaft von Alexander Otto nach einem späten Gegentor mit einem 1:1 begnügen. Weil Tabellenführer Bergisch Gladbach parallel ebenfalls nur Remis spielte, fehlten den Siegburgern am Ende wenige Sekunden zur Tabellenführung.

Siegburg erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der fünften Minute brachte Waiss Ezami seine Mannschaft in Führung. In der Folge hatten die Gastgeber das mehrere Gelegenheiten, verpassten aber, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.

„Wir haben über 90 Minuten hinweg guten Fußball gespielt, aber es nicht geschafft, den Sack rechtzeitig zuzumachen“, ärgerte sich Otto. „Das Spiel muss viel, viel früher entschieden sein.“ Auch nach dem Seitenwechsel blieb Siegburg das aktivere Team, doch die Chancenverwertung blieb das Manko.

Düren kämpft sich zurück

Düren tat sich lange schwer, ins Spiel zu finden. Trainer Luca Lausberg sprach von einem „suboptimalen Start“, bei dem „ein langer Ball der Siegburger nicht gut verteidigt“ worden sei. Danach fing sich sein Team aber schnell: „Wir haben uns direkt im Anschluss zwei gute Chancen herausgespielt und hatten viel Ballbesitz, uns hat aber die technische Sauberkeit gefehlt, um ins letzte Drittel zu kommen.“

Auch im zweiten Durchgang fehlte Düren die Durchschlagskraft. „Siegburg war dem 2:0 in einigen Szenen deutlich näher als wir dem Ausgleich“, gab Lausberg zu. Doch seine Mannschaft steckte nicht auf – und wurde für ihren Einsatz spät belohnt.

Schütte trifft in der Nachspielzeit

In der fünften Minute der Nachspielzeit schlug Düren noch einmal zu: Nach einer Ecke von Philipp Simon köpfte Nils Schütte den Ball zum 1:1 ins Netz. Lausberg sprach von einem „schmeichelhaften, aber dennoch wichtigen Punkt“, lobte aber die Moral seiner Mannschaft: „Sie hat bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt und alles versucht. Die Moral in der Truppe ist unerschütterlich, und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.“

Otto: „Das ist einfach bitter“

Ganz anders die Gefühlslage beim Siegburger Trainer: „Ein Gegentor kann immer mal passieren, solche Dinge kommen im Fußball vor. Keinem Spieler ist da ein Vorwurf zu machen – trotzdem war die Entstehung wieder wild.“ Während Otto letzte Woche mit einem Punkt noch gut leben konnte, überwiegt diesmal der Frust: „Diesmal haben wir klar Punkte verschenkt. Die Leistung war gut, aber am Ende stehen wir wieder nicht mit drei Punkten da – und das ist bitter.“

Mit dem Unentschieden bleibt Siegburg auf Tuchfühlung zur Spitze, verpasst aber den Sprung an die Tabellenspitze. Für Düren war es dagegen ein Punkt der Moral – und ein Zeichen, dass die Lausberg-Elf auch in letzter Sekunde zuschlagen kann.