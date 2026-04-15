 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

FC Düren 77: Erst Lohn, dann BC Oberzier

Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 gastiert am Donnerstag zum Nachholspiel bei Rhenania Lohn, dann geht es am Sonntag im Rahmen des 23. Spieltags zum BC Oberzier.

von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Düren 77 auf dem Vormarsch.
Düren 77 auf dem Vormarsch. – Foto: Marian Stanienda

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 gastiert am Donnerstag zum Nachholspiel bei Rhenania Lohn, dann geht es am Sonntag im Rahmen des 23. Spieltags zum BC Oberzier. Ein Sprung in der Tabelle im Kampf um die Vizemeister ist also möglich. Was das Wochenende ansonsten bringt:

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

Nachholspiel am Donnerstag

Morgen, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
19:30
Spieltext Lohn - Düren 77

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Wenau

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
19:30live
Spieltext Welldorf - SC Jülich/SV Ho...

Sa., 18.04.2026, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
18:30
Spieltext Koslar - H.-Stammeln

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Burgwart - Barmen

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:30
Spieltext SW Düren - Golzheim

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00
Spieltext Oberzier - Düren 77

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:00
Spieltext Frenz - Winden

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Lohn - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

24. Spieltag
Do., 23.04.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SG Germania Burgwart
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - BC Oberzier
Sa., 25.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Düren
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - JSV Frenz
So., 26.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Viktoria Koslar
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - FC Düren 77
So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 26.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Rhenania Lohn

25. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden
So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau
So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen
Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein