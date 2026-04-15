FC Düren 77: Erst Lohn, dann BC Oberzier

Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 gastiert am Donnerstag zum Nachholspiel bei Rhenania Lohn, dann geht es am Sonntag im Rahmen des 23. Spieltags zum BC Oberzier. Ein Sprung in der Tabelle im Kampf um die Vizemeister ist also möglich. Was das Wochenende ansonsten bringt:
24. Spieltag
Do., 23.04.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SG Germania Burgwart
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - BC Oberzier
Sa., 25.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Düren
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - JSV Frenz
So., 26.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Viktoria Koslar
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - FC Düren 77
So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 26.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Rhenania Lohn
25. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden
So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau
So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen
Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen