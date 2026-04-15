FC Düren 77: Erst Lohn, dann BC Oberzier

Düren 77 auf dem Vormarsch. – Foto: Marian Stanienda

Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 gastiert am Donnerstag zum Nachholspiel bei Rhenania Lohn, dann geht es am Sonntag im Rahmen des 23. Spieltags zum BC Oberzier. Ein Sprung in der Tabelle im Kampf um die Vizemeister ist also möglich. Was das Wochenende ansonsten bringt:

Spieltext Welldorf - SC Jülich/SV Ho...

Spieltext Koslar - H.-Stammeln

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SG Germania Burgwart Burgwart Salingia Barmen Barmen 15:00 PUSH

Spieltext Burgwart - Barmen

Spieltext SW Düren - Golzheim

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr BC Oberzier Oberzier FC Düren 77 Düren 77 15:00 PUSH

Spieltext Oberzier - Düren 77

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr JSV Frenz Frenz VfVuJ Winden Winden 15:00 PUSH

Spieltext Frenz - Winden

Spieltext Lohn - Nörvenich

Spieltext F´aldenhoven - Wenau

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

24. Spieltag

Do., 23.04.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SG Germania Burgwart

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - BC Oberzier

Sa., 25.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Düren

So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - JSV Frenz

So., 26.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Viktoria Koslar

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - FC Düren 77

So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Rhenania Lohn



25. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden

So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau

So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen

Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen

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