FC Dreistern-Neutrudering fegt TSV Haar mit 6:2 vom Platz

Am Sonntag setzte sich der FC Dreistern-Neutrudering in einem torreichen Spiel souverän gegen den TSV Haar durch. Bereits zur Pause führten die Gastgeber komfortabel mit 3:0.

In der 38. Minute eröffnete Sotirios Chamos den Torreigen. Nur drei Minuten später legte Cagatay Colak nach, ehe Marko Mikac kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 3:0 erhöhte.

Auch im zweiten Durchgang blieb Dreistern-Neutrudering spielbestimmend. Laurenz Schmidt markierte in der 50. Minute das 4:0, gefolgt vom Treffer von Julien Santana in der 65. Minute. Erst dann gelang dem TSV Haar durch Reinhold Pommerenke der Anschlusstreffer zum 5:1.