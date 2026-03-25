 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

FC Dreistern-Neutrudering fegt TSV Haar mit 6:2 vom Platz

von Helmut Kampa · Heute, 20:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Weih

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Kreisklasse 6
FC Dreistern
Haar

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Dreistern-Neutrudering
FC Dreistern-NeutruderingFC Dreistern
TSV Haar
TSV HaarHaar
6
2

Am Sonntag setzte sich der FC Dreistern-Neutrudering in einem torreichen Spiel souverän gegen den TSV Haar durch. Bereits zur Pause führten die Gastgeber komfortabel mit 3:0.

In der 38. Minute eröffnete Sotirios Chamos den Torreigen. Nur drei Minuten später legte Cagatay Colak nach, ehe Marko Mikac kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 3:0 erhöhte.

Auch im zweiten Durchgang blieb Dreistern-Neutrudering spielbestimmend. Laurenz Schmidt markierte in der 50. Minute das 4:0, gefolgt vom Treffer von Julien Santana in der 65. Minute. Erst dann gelang dem TSV Haar durch Reinhold Pommerenke der Anschlusstreffer zum 5:1.

Doch die Gastgeber hatten noch nicht genug: Marko Mikac verwandelte in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum 6:1. Den Schlusspunkt setzte Haar durch Maikel Stawarczyk in der 81. Minute.