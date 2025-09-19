FC Dostluk Friedrichshafen vollzieht Trainerwechsel

Trainer Alessio Genua (links Bild) sowie Stürmer Alessio Genua waren zuletzt beide für den VfB Friedrichshafen aktiv. – Foto: Alexander Hoth

Nach einem schwierigen Saisonstart mit sechs Niederlagen in Folge hat der FC Dostluk Friedrichshafen die Reißleine gezogen. Der bisherige Trainer Ridvan Kabakci räumt seinen Posten, bleibt dem Verein jedoch erhalten. Neuer Cheftrainer ist Giovanni Rizzo, der in Friedrichshafen kein Unbekannter ist.

Der Verein teilte mit: „Unser bisheriger Trainer Ridvan Kabakci hat nach reiflicher Überlegung und in Abstimmung mit der Sportlichen Leitung, sich entschieden seinen Posten als Cheftrainer freizumachen.“ Kabakci hatte den FC Dostluk zur Saison 2023/24 übernommen und führte die Mannschaft in dann in der vergangen Saison zum Aufstieg in die Bezirksliga Bodensee. Als Meister der Kreisliga A2 gelang ihm nach vielen Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga. In der neuen Spielklasse blieb die Mannschaft jedoch bislang sieglos. Nach sechs Spieltagen steht Dostluk mit 0 Punkten und 6:22 Toren am Tabellenende. Rizzo bringt Erfahrung mit

Auf der Suche nach einem Nachfolger habe man sich „intensiv über 2-3 Kandidaten informiert“ und sei fündig geworden. „Wir haben mit Giovanni Rizzo einen sehr erfahrenen aber auch einen Mann holen können, den wir sehr gut kennen und der das Team und unser Umfeld kennt.“ Rizzo war zuletzt bis Oktober 2023 Trainer beim VfB Friedrichshafen in der Landesliga Staffel 4, wo er über sechs Jahre als Chef- und Co-Trainer tätig war. Nun soll er beim FC Dostluk die Trendwende einleiten. Die Verantwortlichen teilten zudem mit, dass Kabakci dem Team weiterhin als Co-Trainer zur Verfügung stehen wird.

Weitere Verstärkung für den Kader Neben der Personalie auf der Trainerbank konnte der Verein auch einen weiteren Transfer vermelden. „Alessio Genua war schon seit einigen Monaten ein Wunschtransfer, den wir jetzt endlich finalisieren konnten. Er wird unsere Qualität sicher sofort steigern.“ Mit dem 27-jährigen Stürmer der zuletzt für den VfB Friedrichshafen aktiv war, hofft Dostluk auch die angespannte Tabellensituation zu verbessern.



Für den FC Dostluk steht am kommenden Sonntag bereits die nächste Bewährungsprobe an. Im Heimspiel trifft die Mannschaft auf den Tabellenzwölften TSV Tettnang.



