FC Dostluk Friedrichshafen mit 8:3-Spektakel, SV Nersingen dreht auf

FC Wangen II – SGM Beuren/Rohrdorf 0:3/Wertung

Das Spiel wurde gewertet.

FC Isny – SV Neuravensburg 3:2

Ein abwechslungsreiches Duell endete mit einem knappen Sieg für Isny. Gökhan Bayrak brachte seine Farben in der 13. Minute in Führung, bevor Matthias Gorgol vom Punkt auf 2:0 erhöhte (43.). Neuravensburg kam durch Levin Leonhardt in der 65. Minute zurück ins Spiel, doch Feras Abo Aljedian stellte in der 83. Minute die alte Führung wieder her. Der Anschluss von Tim Bucher in der 90. Minute kam zu spät – der FC Isny rettete den Sieg über die Zeit.

TSV Röthenbach (Allgäu) – SGM Dietmanns/Hauerz 4:3

Was für eine wilde Achterbahnfahrt! Die Gäste legten mit Treffern von Felix Guler (33.) und Uli Gapp (39.) stark vor, doch Röthenbach schlug kurz vor der Pause durch einen verwandelten Elfmeter von Johpan Wolf zurück (42.). Nach der Halbzeit zeigte Markus Rieser seine Klasse und drehte mit einem Doppelschlag (63., 66.) die Partie. Simon Kleinhans legte zum 4:2 nach (69.), ehe Daniel Werner in der 84. Minute noch einmal für Spannung sorgte – am Ende blieb es beim umjubelten Heimsieg für den TSV.

SV Eglofs – SGM Waltershofen/Immenried 2:1

In einer umkämpften Partie brachte Julian Kahl den SV Eglofs früh in Führung (22.). Kurz darauf musste Jürgen Kämmerle mit Gelb-Rot vom Platz (24.), doch Waltershofen/Immenried schlug in Unterzahl durch Tobias Ganser in der 61. Minute zurück. Als alles auf ein Remis hinauslief, war Stefan Reutlinger in der 89. Minute zur Stelle und schoss Eglofs zum späten Sieg.

FC Lindenberg – SV Gebrazhofen 1:1

Florian Riess brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 0:1 in Führung (45.). Lindenberg tat sich lange schwer, ehe Kerim Saritekin in der 84. Minute den Ausgleich erzielte. Ein intensives Spiel endete leistungsgerecht mit einer Punkteteilung.

SV Aichstetten – SV Amtzell 3:0

Vor 99 Zuschauern erwies sich Aichstetten als die klar bessere Mannschaft. Timo Stölzle verwandelte einen Elfmeter sicher zur Führung (45.), bevor Lukas Kling mit einem Doppelpack (64., 75.) die Partie entschied. Amtzell hatte dem nicht viel entgegenzusetzen.

SG Kißlegg – TSV Ratzenried 1:1

Marc Hirscher brachte Kißlegg nach 24 Minuten in Führung. Doch nach der Gelb-Roten Karte für Manuel Schlude (68.) kippte die Partie zugunsten der Gäste. Dominik Dieing traf in der 76. Minute zum Ausgleich für den TSV Ratzenried.