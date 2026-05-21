FC Dornbreite Lübeck bindet weitere Nachwuchsspieler

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Nach dem erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Dornbreite Lübeck die Planungen für die kommende Spielzeit weiter vorangetrieben. Mit Eric Grotkopp und Can Serin bleiben zwei Nachwuchsspieler mindestens ein weiteres Jahr am Steinrader Damm.

Der FC Dornbreite Lübeck setzt bei der Kaderplanung für die kommende Saison weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Torwart Eric Grotkopp und Can Serin hat der Landesligist zwei weitere junge Spieler langfristig an sich gebunden. Beide Talente sollen auch künftig Teil des eingeschlagenen Weges bleiben.

„Mit Can nehmen wir einen weiteren U19-Spieler in den Kader, der dann offiziell sein erstes Herrenjahr absolvieren wird“, erklärt der Sportliche Leiter Sascha Strehlau. „Aktuell ist er schon Bestandteil der Landesliga-Mannschaft; gemeinsam wollen wir weiter an seiner Entwicklung arbeiten und freuen uns darauf.“