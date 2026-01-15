FC Dornbreite: Ein Zugang, keine Abgänge

Der FC Dornbreite Lübeck beginnt am 19.01.2026 mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Nach einer Phase mit Hallenturnieren und individueller Trainingssteuerung steigt das Team dann wieder geschlossen ein. Sascha Strehlau erklärt: „Neben einigen absolvierten Hallenturnieren haben die Jungs, neben der freien Zeit, einen individuellen Lauf-Plan mitbekommen, damit ein gewisser Fitnesszustand beim Start der Vorbereitung vorliegt.“
Bis zum Rückrundenauftakt am 28.02.2026 gegen den Ratzeburger SV bleiben rund sechs Wochen Zeit. In dieser Phase plant Dornbreite abwechslungsreich. „Wir haben neben den Einheiten auf dem Platz und den Testspielen auch Einheiten im Fitnessstudio oder auch mal einen Besuch in der Therme geplant. Zu dieser Jahreszeit müssen wir je nach Wetterlage immer auch kreativ und spontan sein“, so Strehlau.
Zufriedenheit nach Umbruch – klare Themen benannt
Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer zufrieden. Nach dem Abstieg und einem umfangreichen Kaderumbruch habe sich die Mannschaft schnell gefunden. Gleichzeitig spricht Strehlau offen die Entwicklungspotenziale an: „Sicherlich gibt es auch Themen, an denen wir noch arbeiten müssen, aber die werden wir klar ansprechen und zusammen angehen. Themen sind unter anderem eine defensive Stabilität und die Verwertung von klaren Torchancen.“
Für die Rückrunde formuliert Dornbreite einen klaren Anspruch. „Ziel ist es unter anderem, dass wir uns als Mannschaft weiterhin entwickeln. Wir haben den Anspruch, im oberen Tabellendrittel zu bleiben. Als Fußballer willst du jedes Spiel gewinnen, das wollen wir natürlich auch.“
Personell bleibt der Kader zusammen. Abgänge gibt es aktuell keine. Neu hinzukommen wird Jano Göllner, der vom Oldenburger SV an den Steinrader Damm wechselt. Strehlau beschreibt den Neuzugang als „schnellen Außenbahn-Spieler mit Oberliga-Erfahrung“, der das Team qualitativ verstärken soll.
Im Titelrennen sieht der Dornbreite-Trainer derzeit zwei Teams leicht im Vorteil: „Im Kampf um die Meisterschaft haben der SC Rapid Lübeck und die U 21 vom VfB Lübeck II sich ein kleines Polster verschafft. Es bleibt spannend, wobei ich es Rapid zutraue, bis zum Schluss dort oben zu bleiben.“ Auch der Abstiegskampf bleibe offen: „Das macht die Landesliga auch aus, dass es enge Spiele gibt und jeder jeden schlagen kann.“