– Foto: Ostseehopper

FC Dornbreite: Ein Zugang, keine Abgänge Trainer Sascha Strehlau zieht eine positive Zwischenbilanz, blickt auf eine strukturierte Vorbereitung und ordnet die Lage in der Landesliga Holstein ein. Verlinkte Inhalte LL Holstein Dornbreite Sascha Strehlau

Der FC Dornbreite Lübeck beginnt am 19.01.2026 mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Nach einer Phase mit Hallenturnieren und individueller Trainingssteuerung steigt das Team dann wieder geschlossen ein. Sascha Strehlau erklärt: „Neben einigen absolvierten Hallenturnieren haben die Jungs, neben der freien Zeit, einen individuellen Lauf-Plan mitbekommen, damit ein gewisser Fitnesszustand beim Start der Vorbereitung vorliegt.“

Bis zum Rückrundenauftakt am 28.02.2026 gegen den Ratzeburger SV bleiben rund sechs Wochen Zeit. In dieser Phase plant Dornbreite abwechslungsreich. „Wir haben neben den Einheiten auf dem Platz und den Testspielen auch Einheiten im Fitnessstudio oder auch mal einen Besuch in der Therme geplant. Zu dieser Jahreszeit müssen wir je nach Wetterlage immer auch kreativ und spontan sein“, so Strehlau. Zufriedenheit nach Umbruch – klare Themen benannt

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer zufrieden. Nach dem Abstieg und einem umfangreichen Kaderumbruch habe sich die Mannschaft schnell gefunden. Gleichzeitig spricht Strehlau offen die Entwicklungspotenziale an: „Sicherlich gibt es auch Themen, an denen wir noch arbeiten müssen, aber die werden wir klar ansprechen und zusammen angehen. Themen sind unter anderem eine defensive Stabilität und die Verwertung von klaren Torchancen.“ Für die Rückrunde formuliert Dornbreite einen klaren Anspruch. „Ziel ist es unter anderem, dass wir uns als Mannschaft weiterhin entwickeln. Wir haben den Anspruch, im oberen Tabellendrittel zu bleiben. Als Fußballer willst du jedes Spiel gewinnen, das wollen wir natürlich auch.“