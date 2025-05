FC Domstadt Fritzlar verpflichtet Rückkehrer Gennaro Schulz

Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der FSG Gudensberg an die Eder und bringt dabei wertvolle Jugend-Erfahrung aus Fritzlar mit. Schon in seiner frühen Karriere trug Schulz ein Jahr lang das Trikot der Domstädter, in dem er in zehn Partien beeindruckende neun Treffer erzielte. Anschließend durchlief er Ausbildungsstationen bei der SG Eintracht Baunatal und dem VfL Kassel, bevor ihn sein Weg zuletzt nach Gudensberg führte.