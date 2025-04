FC Domstadt Fritzlar: Talha Gürbüz startet Neuanfang

Ein Spieler mit Rückkehr-Geschichte

Der 22-Jährige blickt auf eine bewegte Laufbahn zurück. In seiner Jugend war er unter anderem bei der SG Englis, dem JFV Eder-Schwalm und dem VfL Kassel aktiv. Besonders beim VfL Kassel sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Jugend-Verbandsliga. Im Seniorenumfeld verlief sein Weg zunächst über Edermünde und den FC Domstadt Fritzlar, bevor ihn sein beruflicher Weg nach Gudensberg führte – wo er in den vergangenen Jahren über 50 Einsätze in der Gruppenliga absolvierte.

Begeisterung und Verbundenheit

„Mit Talha gewinnen wir einen im Mittelfeld flexibel einsetzbaren Spieler, der 2021 bereits Teil der Domstadt-Familie war. Sein breites Erfahrungsspektrum in der Gruppenliga passt perfekt in unser Spielerprofil“, betont Sportdirektor Jan Scharke. Der Kontakt zu Gürbüz sei nie abgebrochen, was den erneuten Wechsel umso naheliegender mache.

Talha Gürbüz selbst zeigte sich von der Entscheidung begeistert:

„Zunächst möchte ich mich für die tollen Jahre bei Gudensberg bedanken. Schon seit meinem Weggang aus Fritzlar habe ich den Kontakt zu meinen ehemaligen Mitspielern gepflegt. Die Gespräche mit Jan Scharke und Trainer Muhammed Gülsen haben mir deutlich gemacht, wie positiv sich der Verein entwickelt hat. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieses spannenden Projektes zu sein“, erklärte der Mittelfeldspieler. Ein weiterer entscheidender Faktor war dabei die Nähe zu seinem Wohnort, die den Wechsel zusätzlich begünstigte.

Erfolge und Ausblick

Neben dem frischen Transfer-Nachwuchs sorgt der FC Domstadt auch sportlich für Aufsehen. Der jüngste Erfolg war ein überzeugender 0:3-Sieg gegen die SG Brunslar Wolfershausen, mit dem die Mannschaft ins Kreispokalfinale einzog. Im Finale erwartet der Klub am Pfingstsamstag um 16 Uhr den FC Homberg, der sich am selben Tag mit einem 3:2-Sieg gegen Schwalmstadt beweisen konnte.

Mit einem ambitionierten Kader und weiter laufenden Gesprächen um zusätzliche Neuzugänge ist klar: Der FC Domstadt Fritzlar ist fest entschlossen, die Saison 2025/2026 zu einem Erfolgsjahr zu machen. Fans und Vereinsmitglieder dürfen gespannt sein, wie sich die neuen Akzente im Team in den kommenden Monaten entfalten werden.