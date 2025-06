FC Domstadt Fritzlar sichert sich souverän den Kreispokal

Fritzlar ging früh durch Elhaqyqy in Führung (11. Minute) und erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Demirci auf 2:0 (45. +2). Kurz nach Wiederanpfiff fiel das 3:0 durch ein Eigentor von Hombergs Kehr (47.), ehe Elhaqyqy mit seinem zweiten Treffer in der 70. Minute den Schlusspunkt setzte.

Über die gesamte Spielzeit hinweg hatte der FC Domstadt Fritzlar die größeren Spielanteile und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Der Sieg war auch in dieser Deutlichkeit verdient.

Trotz der klaren Rollenverteilung auf dem Platz wurde die Partie von beiden Fanlagern leidenschaftlich begleitet, was der Atmosphäre rund um das Spiel eine besondere Note verlieh. Nach dem Schlusspfiff feierte Fritzlar den Pokalsieg ausgelassen, auch wenn die Siegerehrung durch das offizielle Protokoll zügig abgewickelt wurde.

Mit dem Erfolg krönt der FC Domstadt Fritzlar eine starke Pokalsaison und unterstreicht seine derzeitige sportliche Qualität auf Kreisebene.