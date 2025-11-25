FC Domstadt Fritzlar setzt auf Kontinuität

– Foto: Timo Babic

Der FC Domstadt Fritzlar stellt die Weichen für die kommenden Jahre und verlängert den Vertrag mit seinem sportlichen Leiter Jan-Hendrik Scharke vorzeitig bis Juni 2027. Damit bleibt der 39-jährige Gymnasiallehrer, der bereits in seiner Kindheit beim damaligen TuS Fritzlar das Fußballspielen erlernte, weiterhin ein zentrales Gesicht des Vereins. Nach Engagements in Göttingen sowie seiner aktiven Karriere geht Scharke nun in seine vierte Amtszeit auf der Schlüsselposition.

Der stellvertretende Vorsitzende Uwe Förstner zeigt sich hochzufrieden mit der Entscheidung: „Jan hat gemeinsam mit Sven Pfefferkorn und Tobias Bremmer in einer herausfordernden Situation Verantwortung übernommen und zunächst unser heutiges Trainerteam auf den Weg gebracht. Seitdem ist es gelungen, den Kader zusammenzuhalten und kontinuierlich zu verstärken. Seit über einem Jahr trägt Jan die sportliche Leitung allein – und man erkennt klar seine Handschrift. Viele Spieler, die wir gewinnen konnten, haben einen Bezug zu unserer Stadt oder unserem Verein.“

Die Entwicklung der vergangenen Jahre bestätigt die Arbeit hinter den Kulissen: Nach dem Abstieg vor drei Jahren gelang Fritzlar der direkte Wiederaufstieg. Auch die zweite Mannschaft schaffte im selben Zeitraum den Sprung nach oben und etablierte sich in der Kreisliga A. Die erste Mannschaft feierte zudem im vergangenen Jahr einen starken dritten Platz und den Gewinn des Kreispokals. Aktuell führen die Domstädter souverän die Tabelle der Kreisoberliga an, während die Reserve Rang sieben in der Kreisliga A belegt. Scharke selbst blickt optimistisch auf die kommenden Jahre:

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vorstandes. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam viel erreicht und den noch jungen Verein weiterentwickelt. Der größte Anteil daran gebührt unseren Trainerteams – von Muhammed Gülsen und Marvin Diehl über die Betreuer Kevin Planz und Jannik Bolten bis hin zu Rene Budde und Christian Borja bei der zweiten Mannschaft – sowie natürlich dem gesamten Kader.“

Die enge Zusammenarbeit mit den Trainern und die Nähe zur Mannschaft seien für ihn zentrale Bestandteile seiner Arbeit.