FC-DJK Simbach verstärkt sich mit Sommersberger Der regionalligaerprobte Offensivmann wechselt zum aufstrebenden Bezirksligisten, der weitere Neuzugänge vermelden kann von PM. / ts · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Patrick Skeide (Vorstand), Daniel Ritzinger (Spielertrainer), Christian Tippelt, Raphael Siegerstetter, Fabian Temmen, Felix Pöschl, Leonard Maierhofer, Florian Sommersberger, Tobias Biermeier, Filip Mojsilivoc, Linus Seisenberger – Foto: Verein

Mit einem veränderten Kader, viel Vorfreude und einer gesunden Portion Ehrgeiz startet der FC-DJK Simbach in die neue Fußballsaison. Sowohl die Bezirksligamannschaft als auch die Zweite Mannschaft in der A-Klasse wurden gezielt verstärkt. Gleichzeitig setzt der Verein konsequent auf den eigenen Nachwuchs – ein Weg, der sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach ausgezahlt hat.

Gleich fünf externe Neuzugänge verstärken künftig den Kader des FC-DJK Simbach. Mit Raphael Siegerstetter (TSV Pilsting), Christian Tippelt (TSV Marklkofen) und Florian Sommersberger (SpVgg Hankofen-Hailing) konnten drei Spieler verpflichtet werden, die dem Bezirksligateam zusätzliche Qualität verleihen sollen. Komplettiert wird das Quintett durch Filip Mojsilovic (DJK Dornwang) und Manuel Bach (VfR Moosthenning), die ebenfalls künftig für den FC-DJK Simbach auflaufen. Mit Christian Tippelt kehrt ein altbekannter Akteur zum FC-DJK Simbach zurück. Der 21-jährige Jungspund Raphael Siegerstetter verfügt über enorm viel Tempo und Spielverständnis, er soll vor allem auf der linken Seite für Stabilität sorgen. Besonders stolz ist man im Simbacher Lager, dass sich mit Florian Sommersberger ein sehr erfahrener Spieler für den FC-DJK Simbach entschieden hat. Er wird mit seiner Qualität und Erfahrung die Offensivreihe verstärken. Der Blondschopf hat in seiner Laufbahn unter anderem schon 71 Regionalliga- und 88 Bayernligapartien bestritten. Für die "Dorfbuam" erzielte der Außenstürmer 23 Treffer und verbuchte 21 Vorlagen.



Nicht minder stolz ist man auf die nachrückenden Talente aus der Jugendabteilung. Mit Leonard Maierhofer und Linus Seisenberger schaffen zwei vielversprechende Nachwuchsspieler den Sprung aus der A‑Jugend in den Herrenbereich. Zudem werden die beiden noch spielberechtigten A‑Jugendlichen Felix Pöschl und Fabian Temmen bereits behutsam an den Seniorenfußball herangeführt und sollen erste Einsatzzeiten sammeln. Samuel Guth befindet sich nach langer Verletzungspause noch im Aufbautraining, ebenso Raphael Hackl und Elias Löster, die wohl erst 2027 auf dem Platz zurückkehren werden. Oliver Preiss weilt noch im Ausland, der talentierte Stürmer Ludwig Hofer legt eine fußballerische Pause ein.



