FC-DJK Simbach präsentiert drei Neuzugänge

Neben den bereits bekannten Abgängen von Christian Tippelt als Spielertrainer zum A-Klassisten TSV Marklkofen sowie Thomas Bukenberger zum Kreisligisten TSV Pilsting haben sich auch im Kader weitere Veränderungen ergeben. Von der A-Jugend nehmen Linus Seisenberger und Nico Stadler am Trainingsbetrieb der Senioren teil und werden nach und sollen nach an den Herrenfußball herangeführt werden. Mit Robert Perstorfer, Sandro Hanneder und Vinzenz Able konnten die Simbacher Verantwortlichen auch drei externe Neuzugänge im Kader willkommen heißen.







Der 26-jährige Robert Perstorfer wohnt und lebt in Enzerweis und ist vorwiegend auf der linken Offensive zuhause. Die letzten Jahre überzeugte Perstorfer in der Kreisliga und Kreisklasse mit einigen Toren und Assists für den FC Dornach. Mit dem 19-jährigen Sandro Hanneder, wohnhaft in Eichendorf, hat sich ein weiteres Talent dem FC-DJK Simbach angeschlossen. "Sandro wurde die letzten Jahre beim FC Dingolfing in der Jugend ausgebildet und ist vielseitig einsetzbar, vorzugsweise im Mittelfeld“, so die Verantwortlichen.





Zudem hat sich mit dem ebenfalls 18-jährigen Vinzenz Able, wohnhaft in Großköllnbach, ein großes Talent aus der U19 der SpVgg GW Deggendorf dem Bezirksligisten angeschlossen. "Vinzenz hat in Dingolfing und vor allem in Deggendorf in der Landesliga im Zentrum oder als Innenverteidiger überzeugt und möchte sich nun im Herrenfußball auf Bezirksebene beweisen“, heißt es von Vereinsseite.







Am Samstag, 28. Juni, testet Simbach beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Hofkirchen (14 Uhr). Die Woche darauf, am Dienstag, steht auf eigenem Platz ein echter Härtetest gegen den Landesligisten FC Dingolfing an (19 Uhr). Am Samstag, 5. Juli, geht’s ebenfalls zu Hause gegen den Kreisligisten DJK SV Adlkofen (12 Uhr Erste, 14 Uhr Zweite). Der letzte Test vor dem Start ist am Samstag, 12. Juli, um 14 Uhr und um 16 Uhrin Ettenkofen geplant.