FC-DJK Simbach: Biermeier wird Trainer-Partner von Ritzinger Der West-Bezirksligist hat einen Nachfolger für den am Saisonende scheidenden Matthias Reichl gefunden von PM · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: Daniel Ritzinger (Spielertrainer), Tobias Biermeier (Trainer), Christoph Ettengruber (Vorstand FC-DJK Simbach) – Foto: Verein

Der FC-DJK Simbach stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Tobias Biermeier übernimmt ein bekanntes Gesicht aus dem niederbayerischen Fußball die Trainerrolle und rückt somit an die Seite von Spielertrainer Daniel Ritzinger.

Der Kontakt kam über Noch-Trainer Matthias Reichl zustande. Beide waren zusammen bei der SpVgg Hankofen und Seebach erfolgreich auf dem Platz. Für den 31-Jährigen ist es die erste Station als Trainer – ein spannender Schritt in seiner Fußballlaufbahn. Als Spieler machte sich Biermeier vor allem als treffsicherer Mittelstürmer einen Namen. Unter anderem bei der SpVgg Landshut, SpVgg Hankofen und zuletzt beim TSV Seebach zählte er über Jahre hinweg zu den Top-Angreifern der Region. Mit seiner Erfahrung, seinem Spielverständnis und seiner Präsenz auf dem Platz prägte er zahlreiche Teams. Leider musste der treffsichere Angreifer seine aktive Laufbahn nach einem Kreuzbandriss 2022 mit darauf zahlreichen Operationen frühzeitig beenden. Nun schlägt Biermeier ein neues Kapitel auf und wechselt von der Rolle des Torjägers an die Seitenlinie. Beim FC-DJK Simbach soll er frische Impulse setzen und gemeinsam mit Spielertrainer Daniel Ritzinger die sportliche Entwicklung der Mannschaft vorantreiben. Komplettiert wird das Duo von Torwarttrainer Christian Schettler.





"Zuerst möchte ich mich ganz herzlich beim TSV Seebach bedanken. Zehn Jahre in einem Verein gehen nicht spurlos an einem vorbei. Ich durfte viele sportliche, aber vor allem auch persönliche Höhepunkte erleben. In Seebach sind viele Freundschaften entstanden, die weite über den Fußball hinausgehen – mit Christoph Beck steht sogar mein Trauzeuge stellvertretend dafür. Nach der langen Verletzungspause vor knapp vier Jahren ist in mir aber immer stärker der Entschluss gewachsen, etwas Neues ausprobieren zu wollen. Trotzdem möchte ich nochmals an dieser Stelle Danke an alle Verantwortlichen, Mitspieler und Trainer sagen. Es war eine unglaublich tolle Zeit, die ich nie vergessen werde", lässt der in Deggendorf lebende Lehrer wissen.



