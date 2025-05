FC Denzlingen wird zum Zuschauer der Abdoulie Mboob-Show

Der 3:0-Zwischenstand fiel vielleicht einen Treffer zu hoch aus, aber der Tabellenführer stellte klar die bessere Mannschaft. Es folgten 40 Minuten, in denen Abdoulie Mboob ein Show ablieferte, wie man sie in der Verbandsliga nur ganz, ganz selten zu sehen bekommt. Der „Ausnahmestürmer“ (Dufner) drehte mit seinem Viererpack die Partie und ließ dem Abpfiff großen Jubel beim Tabellenzweiten aus der Stadt am Hohentwiel folgen. Bereits unmittelbar nach der Begegnung sprach Dufner seinen Spielern Mut zu. In der Rückbetrachtung der Saison soll die 3:4-Niederlage nicht mehr als eine kleine Delle sein. Das große Ganze sieht Dufner nicht in Gefahr: „Wir haben ja auch sehr lange sehr gut gespielt und werden das abhaken können.“ In den drei noch ausstehenden Verbandsligapartien trifft der FC Denzlingen ausschließlich auf Teams aus der unteren Tabellenhälfte, die allerdings noch voll in den Abstiegskampf involviert sind. Dufner hat auch nach der schmerzhaften Niederlage weiter „volles Vertrauen“, dass seiner Mannschaft die direkte Rückkehr in die Oberliga glückt. Dabei liegt der FC Denzlingen noch vier Punkte vor dem Türkischen SV Singen und hat alles weiter in eigener Hand.