FC Denzlingen will dem Trend der Verbandsligameister eine Ende setzen

Die südbadischen Verbandsligameister der vergangenen Jahre eint ein Schicksal: Sie waren in die Oberliga gekommen, um zu bleiben, und doch mussten sie meist nach nur einem Jahr in der Fünftklassigkeit wieder zurück in die höchste Spielklasse Südbadens. Keiner der letzten acht Titelträger der Verbandsliga Südbaden spielt mehr in der Oberliga. Der Sprung ist gewaltig, das zeigt nicht zuletzt diese Tatsache. Dem Trend entgegensteuern möchte nun der FC Denzlingen: Mal was Neues, Saisonziel Ligaverbleib, das gilt auch für Marco Dufner. Denn der ist als Trainer in den vergangenen drei Jahren zwei Mal auf- und ein Mal abgestiegen. Mit dem FC Denzlingen möchte der aufstrebende Coach nun die Oberliga Baden-Württemberg halten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.