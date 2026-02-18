FC Denzlingen weicht für Heimspiel nach Emmendingen aus

Der Platz im Einbollenstadion ist weiter nicht bespielbar. – Foto: Daniel Thoma

Im Elzstadion wird am Samstag Oberligafußball gespielt: Der FC Denzlingen weicht für sein Heimspiel gegen Hollenbach nach Emmendingen aus. Bei der Konkurrenz hat sich über den Winter viel getan.

Knapp drei Monate sind seit dem letzten Ligaspiel des FC Denzlingen vergangen. Dennoch hofft das Denzlinger Trainerteam um Marco Dufner, dass das überraschende 0:0 beim Tabellenführer VfR Mannheim noch nachwirkt. "Wir sind mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen – und das hat angehalten", so Dufner. Nachdem die für den vergangenen Samstag angesetzte Partie gegen den VfR Aalen aufgrund des unbespielbaren Rasenplatzes im Einbollenstadion verlegt werden musste, geht es für das Tabellenschlusslicht nun am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Hollenbach wieder um Oberligapunkte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.