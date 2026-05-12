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FC Denzlingen verlängert mit 14 Spielern aus aktuellem Aufgebot
Der FC Denzlingen hat weitere Kaderneuigkeiten verkündet,:
Schon seit geraumer Zeit ist bekannt das Julian Sutter das Amt des Trainers von Marco Dufner zur kommenden Spielzeit übernehmen wird. Trotz Abstieg aus der Oberliga BW wird ein Großteil des Kaders an Bord bleiben. "Ich freue mich sehr, dass wir den Großteil der Mannschaft halten und von unserem Konzept überzeugen konnten.“
„Um dieses Grundgerüst herum werden wir Spieler ins Team holen, die sowohl sportlich als auch charakterlich passen“. so Sutter.