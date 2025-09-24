Nikita Ebel (Bildmitte), in der Liga in dieser Saison oft zweite Wahl, stand am Mittwochabend in der Anfangself des FC Denzlingen. – Foto: Gerd Gründl

FC Denzlingen steht nach zwei späten Toren im Pokal-Viertelfinale Der Oberligist FC Denzlingen setzte sich beim Verbandsligisten FC RW Salem durch und überwintert im Pokal. Verlinkte Inhalte Rothaus-Pokal Denzlingen Salem

Am Mittwochabend wurde das letzte Viertelfinalticket im südbadischen Fußballpokal vergeben. Der Oberligist FC Denzlingen setzte sich beim Verbandsligisten FC RW Salem durch und überwintert im Pokal.

Der FC Denzlingen darf weiter vom Pokalsieg träumen. Beim Verbandsliga-Aufsteiger gewann die Elf von Trainer Marco Dufner mit 3:1. "Es war ein total verdienter Sieg. Wir ziehen verdient in die nächste Runde ein", sagte der FCD-Coach. Auf rutschigem Untergrund gab es zunächst nur wenige Torchancen. Wenn ein Team gefährlich wurde, dann waren es aber die Gäste. "Wir waren spielerisch dominant und überlegen", so der Denzlinger Vorsitzende Michael Kuwert.