FC Denzlingen steht nach zwei späten Toren im Pokal-Viertelfinale

Am Mittwochabend wurde das letzte Viertelfinalticket im südbadischen Fußballpokal vergeben. Der Oberligist FC Denzlingen setzte sich beim Verbandsligisten FC RW Salem durch und überwintert im Pokal.
Der FC Denzlingen darf weiter vom Pokalsieg träumen. Beim Verbandsliga-Aufsteiger gewann die Elf von Trainer Marco Dufner mit 3:1. "Es war ein total verdienter Sieg. Wir ziehen verdient in die nächste Runde ein", sagte der FCD-Coach. Auf rutschigem Untergrund gab es zunächst nur wenige Torchancen. Wenn ein Team gefährlich wurde, dann waren es aber die Gäste. "Wir waren spielerisch dominant und überlegen", so der Denzlinger Vorsitzende Michael Kuwert.
Der FC RW Salem kam kaum in den gegnerischen Strafraum und doch stand es kurz vor Schluss 1:1. Timo Senn (84.) hatte mit einem Traumtor aus 30 Metern das 0:1 durch Christian Cernenchi (76.) egalisiert. Die klassenhöheren Denzlinger benötigten nun einen weiteren Treffer, um sich die Verlängerung zu ersparen und trafen spät doppelt. Einen an Martin Butov verschuldeten Foulelfmeter brachte Nicolas Garcia Stein im Tor unter (90.). Zwei Minuten später sorgte Anes Vrazalica für die Entscheidung.
Tore: 0:1 Cernenchi (76.), 1:1 Senn (84.), 1:2 Garcia Stein (90./FE), 1:3 Vrazalica (90.+2). SR: Gumz (Rielasingen). ZS: 350.