FC Denzlingen startet mit einem hungrigen Team in die Oberliga

Los geht´s: Für den FC Denzlingen beginnt die Spielzeit 2025/26 in der Fußball-Oberliga am Samstag, 15.30 Uhr, beim VfR Aalen. Der Klassenerhalt ist das Ziel.

Marco Dufner liebt den Fußball: Anders wäre der eigene Hausbau, ein Vollzeitjob und der Posten als Trainer eines Fußball-Oberligisten für den Familienvater wohl auch nicht zu leisten. Im Gespräch mit der Badischen Zeitung ist Dufner am Mittwochmorgen gewohnt entspannt, fröhlich und voller Energie sowie Vorfreude, wenn er auf die kommenden Aufgaben seiner Mannschaft in der Oberliga blickt.

Der 36-Jährige hat es mit seinem Team wieder dorthin geschafft, wo vor genau zwei Jahren die gemeinsame Zeit begann: Zu Beginn der Spielzeit 2023/24 installierte der FC Denzlingen Dufner als neuen Coach. Der frischgebackene Verbandsligameister überzeugte den bei den SF Elzach-Yach groß geworden Fußballtrainer von einer Zusammenarbeit – und so wechselte dieser nach nur einem Jahr beim VfR Hausen, mit dem Dufner in der Landesliga Meister geworden war, ins Einbollenstadion. Doch das Happy End in der Premierensaison blieb aus: Am letzten Spieltag verpassten die Denzlinger auf dramatische Art und Weise beim Offenburger FV (4:4) den Klassenerhalt. Nachdem im zweiten gemeinsamen Jahr die direkte Rückkehr in die Oberliga glückte, soll nun der nächste Entwicklungsschritt vollzogen werden – der Ligaverbleib in der Oberliga Baden-Württemberg.