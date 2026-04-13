Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FC Denzlingen spielt am Dienstag in Villingen um sein Finalticket
Wer zieht ins Endspiel um den südbadischen Fußball-Verbandspokal ein?
In der Oberliga Baden-Württemberg liegt der FC Denzlingen am Tabellenende, im Pokal läuft es bisher rund: Durch ein 8:0 beim Landesligisten FC Radolfzell qualifizierte sich die Mannschaft von Marco Dufner für das Halbfinale. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.