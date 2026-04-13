 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

FC Denzlingen spielt am Dienstag in Villingen um sein Finalticket

Wer zieht ins Endspiel um den südbadischen Fußball-Verbandspokal ein?

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Sandro Rautenberg (rechts), hier im Ligaspiel gegen Villingen im März, droht am Dienstag auszufallen.
Sandro Rautenberg (rechts), hier im Ligaspiel gegen Villingen im März, droht am Dienstag auszufallen. – Foto: Achim Keller

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Wer zieht ins Endspiel um den südbadischen Fußball-Verbandspokal ein? Das erste Finalticket wird am Dienstag (19 Uhr) in Villingen vergeben. Dort haben die Nullachter den FC Denzlingen zu Gast.

Morgen, 19:00 Uhr
FC 08 Villingen
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FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
19:00live

In der Oberliga Baden-Württemberg liegt der FC Denzlingen am Tabellenende, im Pokal läuft es bisher rund: Durch ein 8:0 beim Landesligisten FC Radolfzell qualifizierte sich die Mannschaft von Marco Dufner für das Halbfinale. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.