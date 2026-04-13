FC Denzlingen spielt am Dienstag in Villingen um sein Finalticket Wer zieht ins Endspiel um den südbadischen Fußball-Verbandspokal ein? von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Sandro Rautenberg (rechts), hier im Ligaspiel gegen Villingen im März, droht am Dienstag auszufallen. – Foto: Achim Keller

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Wer zieht ins Endspiel um den südbadischen Fußball-Verbandspokal ein? Das erste Finalticket wird am Dienstag (19 Uhr) in Villingen vergeben. Dort haben die Nullachter den FC Denzlingen zu Gast.

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