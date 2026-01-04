FC Denzlingen schlägt FSV Hollenbach und gewinnt die Sindelfinger Gala

Der letzte Tag der Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat das Mammutturnier nicht nur beendet, sondern verdichtet: Erst die kurzen Dreiergruppen, dann der K.-o.-Abgrund ohne Rückweg. Im Glaspalast wurde aus zwölf Minuten pro Spiel ein ganzer Tag – mit klaren Favoriten, überraschenden Ausschlägen und Entscheidungen, die erst im Neunmeterschießen fielen. Am Ende hält der FC Denzlingen dem Druck stand und gewinnt das Finale im Duell zweier Oberligisten gegen den FSV Hollenbach mit 2:1.

Dreiergruppen: Jeder Punkt ist ein Türöffner

Der Morgen beginnt mit acht Dreiergruppen, in denen es keine Anlaufzeit gibt. In der Gruppe K setzt der VfB Neckarrems 1913 mit einem 5:0 gegen SG Sonnenhof Großaspach ein klares Zeichen und spielt anschließend 0:0 gegen die SpVgg Renningen. Renningen gewinnt 4:0 gegen Großaspach und steht punktgleich mit Neckarrems an der Spitze. Großaspach bleibt ohne Punkt und ohne Tor.

Gruppe L: Fellbach übernimmt die Rolle des Taktgebers

In der Gruppe L marschiert der SV Fellbach durch die zwei Spiele: 3:1 gegen den SSV Reutlingen und 4:1 im zweiten Duell. Fellbach beendet die Gruppe mit sechs Punkten und 7:2 Toren. Reutlingen holt drei Punkte, ein weiteres Reutlingen-Team bleibt punktlos und gerät mit 1:4 Toren ins Hintertreffen.

Gruppe M: Freiberg und Pfullingen im Gleichschritt

In der Gruppe M ist die Spitze eng: Die U19 der SGV Freiberg startet mit einem 6:0 gegen den SKV Rutesheim, der VfL Pfullingen gewinnt 2:0 gegen Rutesheim. Das direkte Duell endet 2:2 – Freiberg und Pfullingen stehen mit jeweils vier Punkten oben, Rutesheim bleibt ohne Zählbares und kassiert insgesamt acht Gegentore ohne eigenes Tor.

Gruppe N: Böblingen und Holzgerlingen reichen sich die Hand

Die Gruppe N bringt zwei Teams mit identischer Ausbeute nach vorn: SV Böblingen gewinnt 3:0 gegen TSV Dagersheim und spielt 2:2 gegen die SpVgg Holzgerlingen. Holzgerlingen dreht seinerseits das Spiel gegen Dagersheim (2:1) und nimmt den Punkt gegen Böblingen mit. Dagersheim bleibt torlos und punktlos.

Gruppe O: Ehningen setzt ein Ausrufezeichen

Der TSV Ehningen spielt die Gruppe O mit maximaler Klarheit: 2:0 gegen Türkspor Stuttgart und 7:0 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt. Sechs Punkte, 9:0 Tore. Türkspor holt drei Punkte durch das 1:0 gegen Cannstatt, Cannstatt bleibt ohne Tor und ohne Punkt.

Gruppe P: Maichingen hält die Tür weit offen

In der Gruppe P gewinnt der GSV Maichingen 3:0 gegen TV Aldingen und 3:0 gegen TuS Ergenzingen – zwei Spiele, zwei Siege, 6:0 Tore. Ergenzingen schlägt Aldingen 2:1 und wird Zweiter. Aldingen bleibt ohne Punkt.

Gruppe R: Denzlingen bleibt stabil, Löchgau punktet nur einfach

In der Gruppe R siegt der FC Denzlingen 1:0 gegen den Türk. SV Herrenberg und spielt 2:2 gegen den FV Löchgau. Löchgau nimmt zudem ein 0:0 gegen Herrenberg mit. Denzlingen steht mit vier Punkten oben, Löchgau folgt mit zwei, Herrenberg kommt auf einen.

Gruppe S: Hollenbach dominiert ohne Gegentor

In der Gruppe S unterstreicht der FSV Hollenbach seine Form: 4:0 gegen TSV Weilimdorf und 3:0 gegen ABV Stuttgart – sechs Punkte, 7:0 Tore. Weilimdorf und ABV trennen sich 0:0 und landen jeweils bei einem Punkt, ohne ein Tor zu erzielen.

Achtelfinale: Der Finaltag kippt in den K.-o.-Modus

Ab der K.-o.-Runde wird die Gala gnadenlos. Der SSV Reutlingen stoppt den VfB Neckarrems 1913 mit 2:1. Der SGV Freiberg setzt sich in einem Torfestival mit 6:5 gegen Holzgerlingen durch. Fellbach gewinnt 4:2 gegen Renningen. Böblingen zieht nach 3:1 gegen Pfullingen weiter. Ehningen behauptet sich 3:1 gegen Ergenzingen. Denzlingen schlägt ABV Stuttgart 4:0. Türkspor Stuttgart übersteht ein wildes 7:6 gegen Maichingen. Hollenbach bleibt auch im Achtelfinale stabil und gewinnt 1:0 gegen Löchgau.

Viertelfinale: Reutlingen überlebt, Denzlingen dreht auf

Im Viertelfinale gewinnt Reutlingen 3:0 gegen Ehningen. Denzlingen liefert das nächste Ausrufezeichen, schlägt Freiberg 7:6 und reißt damit einen Favoriten aus dem Turnier. Fellbach setzt sich 2:0 gegen Türkspor Stuttgart durch. Hollenbach bleibt bei seiner Linie und gewinnt 1:0 gegen Böblingen.

Halbfinale: Denzlingen und Hollenbach setzen sich durch

Im Halbfinale entscheidet Denzlingen das Duell mit Reutlingen 2:1 für sich. Hollenbach schlägt Fellbach 4:2 und zieht ohne das erste Gegentor bis dahin ins Endspiel ein – ein Lauf, der den Glaspalast spürbar auflädt.

Spiel um Platz 3: Tore ohne Ende, Fellbach bleibt obenauf

Oberligist SSV Reutlingen und Verbandsligist SV Fellbach liefern im Spiel um Platz drei das torreichste Ergebnis der Schlussphase: Reutlingen gewinnt 7:6. Ein Spiel, das in zwölf Minuten alles zeigt – Tempo, Risiko, offene Abwehrreihen, und am Ende eine knappe Entscheidung.

Finale: Denzlingen findet den einen Moment mehr

Im Finale trifft Denzlingen auf Hollenbach – zwei Teams, die über den Tag gewachsen sind. Hollenbach kommt mit 7:0 Toren aus der Gruppe S und zwei 1:0-Siegen aus Achtel- und Viertelfinale, Denzlingen mit dem 7:6 gegen Freiberg als Kraftakt und dem 2:1 im Halbfinale. Das Endspiel endet 2:1 für den FC Denzlingen. Ein knapper Ausgang, der den Charakter dieses Finaltages perfekt abbildet: Wer am Ende gewinnt, hat nicht die ruhigere Phase, sondern die bessere in den entscheidenden Sekunden.

Schlusspunkt eines Mammutturniers

Die Sindelfinger Gala endet mit einem Sieger, der durch alle Druckzonen gegangen ist. Denzlingen gewinnt ein Finale, das keinen Abstand zulässt. Hollenbach bleibt der große Gegenspieler dieses Sonntags, Fellbach und Reutlingen liefern sich ein Spektakel um Platz drei. Der Glaspalast schließt damit einen Finaltag, der aus kurzen Spielen lange Erinnerungen gemacht hat.