FC Denzlingen muss sich im Pokal mächtig strecken

FC Denzlingen

Vor 500 Zuschauern erfuhr das abschließende Erstrundenspiel im südbadischen Pokal am Mittwochabend in Prechtal eine überraschende Wende: Als der Ex-Denzlinger Santiago Fischer gegen seine früheren Teamkollegen die 2:1-Führung für die SG Prechtal/Oberprechtal erzielte (53.), schnupperte der krasse Außenseiter aus der Bezirksliga an einer kleinen Sensation. In den ersten 20 Minuten nach Wiederbeginn sei Prechtal "eher die bessere Mannschaft" gewesen, urteilte der sportliche Leiter der SG, Sebastian Klausmann: "Die Denzlinger haben ein bisschen gewackelt, wir waren in ihren Köpfen."