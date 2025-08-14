 2025-08-14T11:39:53.462Z

Santiago Fischer (am Ball) traf gegen seinen früheren Teamkollegen vom FC Denzlingen zum zwischenzeitlichen 2:1 für die SG Prechtal/Oberprechtal.
FC Denzlingen muss sich im Pokal mächtig strecken

Fußball-Oberligist FC Denzlingen liegt beim 5:2-Erfolg im Pokal gegen die SG Prechtal/ Oberprechtal mit 1:2 zurück.

In der Oberliga sollen am Samstag die ersten Punkte her.

FC Denzlingen

Vor 500 Zuschauern erfuhr das abschließende Erstrundenspiel im südbadischen Pokal am Mittwochabend in Prechtal eine überraschende Wende: Als der Ex-Denzlinger Santiago Fischer gegen seine früheren Teamkollegen die 2:1-Führung für die SG Prechtal/Oberprechtal erzielte (53.), schnupperte der krasse Außenseiter aus der Bezirksliga an einer kleinen Sensation. In den ersten 20 Minuten nach Wiederbeginn sei Prechtal "eher die bessere Mannschaft" gewesen, urteilte der sportliche Leiter der SG, Sebastian Klausmann: "Die Denzlinger haben ein bisschen gewackelt, wir waren in ihren Köpfen."

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Eggert (17.), 1:1 Volk (36.), 2:1 Fischer (53.), 2:2 J. Moser (64./ ET), 2:3 Garcia Stein (69.), 2:4 Rautenberg (80.), 2:5 Amrhein (90.+3). SR: Nemtinow (March). ZS: 500.

FC 08 Villingen

Am Samstag, 14 Uhr, hat der FC 08 Villingen in der Oberliga Türkspor Neckarsulm zu Gast. Trainer Steffen Breinlinger warnt: „Neckarsulm ist ein starker Aufsteiger, der uns nichts schenken wird.“ Nach dem 7:0 im südbadischen Pokal am Mittwochabend beim ESV Südstern Singen gehen die Nullachter mit Selbstvertrauen ins dritte Ligaheimspiel in Serie.

Matthias Kaufhold (BZ)Autor