FC Denzlingen mit neuem Keeper-Trio zur kommenden Saison

Mit Marvin Mettenberger (VfR Hausen), Ron Schweizer (Bahlinger SC), sowie dem derzeit verletzen Eigengewächs Dustin Jund sieht sich der FC Denzlingen auf der Torhüter-Position für die kommende Saison sehr gut aufgestellt.

"Ich freue mich auf die Arbeit mit den drei Keepern. Talent und Potenzial ist definitiv vorhanden, so das wir einen starken Rückhalt auf der Linie haben werden", teilt der kommende Chefcoach Julian Sutter mit.

"Uns als Trainerteam ist es wichtig auch auf dieser Position eine Weiterentwicklung der Spieler zu ermöglichen. Deshalb sind wir gerade in der Konzeptionsphase, auch das TW-Training unter optimalen Bedingungen durchführen zu können", so Sutter weiter.