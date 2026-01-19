 2026-01-19T08:28:16.618Z

Anes Vrazalica (rechts) hat den FC Denzlingen verlassen.
Anes Vrazalica (rechts) hat den FC Denzlingen verlassen. – Foto: Achim Keller

FC Denzlingen ist mit "gutem Gefühl" in die Vorbereitung gestartet

Das Schlusslicht der Oberliga ist durchaus selbstbewusst ins neue Fußballjahr gestartet.

Die Stimmung beim FC Denzlingen ist nicht typisch für einen Tabellenletzten. Das Schlusslicht der Oberliga ist durchaus selbstbewusst ins neue Fußballjahr gestartet.

Das letzte Oberligaspiel des FC Denzlingen liegt gut sieben Wochen zurück. Was nach dem 0:0 beim Titelanwärter VfR Mannheim geblieben ist, ist "ein gutes Gefühl", wie Vorstand Michael Kuwert deutlich macht: "Das war eine Spitzenleistung von uns, an die wir jetzt zum Start wieder anknüpfen wollen." Seit vergangenem Dienstag sind die Denzlinger wieder auf dem Trainingsplatz und bereiten sich aufs erste Pflichtspiel am 14. Februar gegen Aalen vor. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

