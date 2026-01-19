FC Denzlingen ist mit "gutem Gefühl" in die Vorbereitung gestartet

Das letzte Oberligaspiel des FC Denzlingen liegt gut sieben Wochen zurück. Was nach dem 0:0 beim Titelanwärter VfR Mannheim geblieben ist, ist "ein gutes Gefühl", wie Vorstand Michael Kuwert deutlich macht: "Das war eine Spitzenleistung von uns, an die wir jetzt zum Start wieder anknüpfen wollen." Seit vergangenem Dienstag sind die Denzlinger wieder auf dem Trainingsplatz und bereiten sich aufs erste Pflichtspiel am 14. Februar gegen Aalen vor. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.