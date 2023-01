FC Denzlingen gelingt Revanche bei eigenem Hallenturnier Erich Sautner wird Torschützenkönig.

Nach den Enttäuschungen bei den Veranstaltungen in Herbolzheim und Teningen gewinnt der FC Denzlingen bei der „Denzlinger Nacht“ in diesem Winter endlich ein Hallenturnier. Erich Sautner wird Torschützenkönig.

Dass sich die Verbandsliga-Fußballer vom FC Denzlingen auf den Kick in der Halle verstehen, hatte sich bei den Turnieren um den Jahreswechsel in Herbolzheim und Teningen angedeutet. Doch beide Male blieb ihnen ein erfolgreiches Abschneiden versagt. In Herbolzheim ließen sie sich von einem unterklassigen Gegner in der Zwischenrunde düpieren, in Teningen verloren sie im Viertelfinale gegen den Gastgeber und Liga-Rivalen im Neunmeterschießen.

Bei der 32. Denzlinger Nacht am späten Samstagabend in der Großen Schulsporthalle an der Stuttgarter Straße gelang den Denzlingern der Turniersieg. Im Endspiel vor rund 350 Zuschauern war erneut der FC Teningen der Gegner. Diesmal siegten die Gastgeber nach Neunmeterschießen. Am Ende der zwölfminütigen Spielzeit hatte es 4:4 gestanden. Der Denzlinger Erich Sautner wurde zudem Torschützenkönig der Veranstaltung.