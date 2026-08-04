FC Denzlingen geht neue Wege und ist die Wundertüte der Verbandsliga

Justin Obika (am Ball) ist einer von sieben Neuen beim FC Denzlingen. | Foto: Pierre Schmidt

Der Cheftrainer ist neu, die sportliche Leitung ebenfalls. Dazu kommen einige Veränderungen im Kader: Der FC Denzlingen ist vor dem Saisonstart der Fußball-Verbandsliga schwer einzuschätzen.

Es soll eine Aufbruchstimmung erzeugt werden im Einbollenstadion: Der neuen Führungsriege im sportlichen Bereich ist Präsentation wichtig. Die Verantwortlichen wollen Zusammenhalt vorleben und ausdrücken. Das kommt rüber und es kommt, so wirkt es, auch an. Dem Verein mit seinem neuen Cheftrainer Julian Sutter ist es gelungen, trotz prominenter Abgänge und trotz des Abstiegs aus der Oberliga ein schlagkräftiges Team zu formen. Zwar wechselte ein Quartett bisheriger Stammkräfte zum Regionalliga-Absteiger Bahlinger SC, aber die Denzlinger Mannschaft der Spielzeit 2026/27 kann sich personell absolut sehen lassen.

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