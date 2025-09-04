FC Denzlingen beißt sich nach frühem Gegentor die Zähne aus

Dem Fußball-Oberligisten FC Denzlingen fehlt bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SSV Reutlingen lange die Durchschlagskraft. In der turbulenten Schlussphase wäre ein Punktgewinn möglich gewesen. Nach dem überzeugenden 5:0-Heimerfolg gegen den SV Oberachern verliert der FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga mit 0:1 bei der TSG Backnang.
Bestes Fußballwetter, eine gute Kulisse, ein Traditionsverein mit stimmgewaltigem Anhang zu Gast. Diese Zutaten machten am Mittwoch Lust auf einen spannenden Fußballabend im Einbollenstadion. Allerdings gab es auch ein großes Polizeiaufgebot, denn die Begegnung wurde als Risikospiel eingestuft. Das vergangene Aufeinandertreffen beider Teams an der Reutlinger Kreuzeiche im April 2024 endete nach einem späten SSV-Siegtreffer und zwei Roten Karten mit unschönen Szenen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Denzlingen: Jund, Amrhein, Garcia Stein, Cernenchi (79. Berger), Riggenmann (63. Disch), Rautenberg, Vrazalica (83. Ivancic), Lawson (87. Butov), Gehring, Weizel, Tasim (63. Slipchenko). Tor: 0:1 Todt (16.). Schiedsrichter: Mattern (Mannheim). Zuschauer: 500.
Der FC 08 Villingen verschlief am Mittwochabend den Start in Backnang total und verlor letztlich verdient. Julian Geldner brachte die Gastgeber vor der Minuskulisse von nur 113 Zuschauern bereits in der dritten Spielminute mit einem Schuss aus 17 Meter in Front. Villingen fand erst allmählich in die Begegnung. Enrico Krieger, Marcel Sökler und Christian Derflinger erarbeiteten sich Chancen, brachten das Runde aber nicht in das Eckige. TSG-Torwart Yusuf Tirso war immer auf dem Posten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger, Pfeifhofer (68. Yannick Spät), Sökler, Cristilli, Müller (68. Feißt), Liserra, Rinaldi (61. Albrecht). Tor: 1:0 Geldner (3.). SR: Stefan Fimpel (Bad Wurzach). ZS: 113.