FC Denzlingen beißt sich nach frühem Gegentor die Zähne aus

Denzlingen: Jund, Amrhein, Garcia Stein, Cernenchi (79. Berger), Riggenmann (63. Disch), Rautenberg, Vrazalica (83. Ivancic), Lawson (87. Butov), Gehring, Weizel, Tasim (63. Slipchenko). Tor: 0:1 Todt (16.). Schiedsrichter: Mattern (Mannheim). Zuschauer: 500.

Der FC 08 Villingen verschlief am Mittwochabend den Start in Backnang total und verlor letztlich verdient. Julian Geldner brachte die Gastgeber vor der Minuskulisse von nur 113 Zuschauern bereits in der dritten Spielminute mit einem Schuss aus 17 Meter in Front. Villingen fand erst allmählich in die Begegnung. Enrico Krieger, Marcel Sökler und Christian Derflinger erarbeiteten sich Chancen, brachten das Runde aber nicht in das Eckige. TSG-Torwart Yusuf Tirso war immer auf dem Posten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger, Pfeifhofer (68. Yannick Spät), Sökler, Cristilli, Müller (68. Feißt), Liserra, Rinaldi (61. Albrecht). Tor: 1:0 Geldner (3.). SR: Stefan Fimpel (Bad Wurzach). ZS: 113.