FC Delhoven richtet den Blick wieder nach oben

Platz elf und zehn sowie einen späten und einen frühen Klassenerhalt gab es in den beiden Spielzeiten unter Trainer Thomas Baumer. Nun wollen die Fußballer des FC Delhoven den nächsten Schritt in der Kreisliga A machen. Dafür haben die Verantwortlichen den Kader deutlich verbreitert und setzen auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern, Talenten aus der eigenen Jugend und externen Verstärkungen. In der Vorbereitung sieht der Trainer bereits eine positive Entwicklung.
Im Mittelpunkt steht für Baumer vor allem das Zusammenwachsen der neu zusammengestellten Mannschaft. „Wir wollen Homogenität in die Mannschaft kriegen und aus Einzelspielern ein Team formen“, sagt der Trainer. Gleichzeitig arbeitet Delhoven an einem flexiblen Grundgerüst. „Wir wollen verschiedene Situationen schnell lösen können und Automatismen entwickeln.“ Ziel sei es, auf unterschiedliche Spielverläufe reagieren zu können, ohne die eigene Spielidee aus den Augen zu verlieren.
Mit den ersten Wochen zeigt sich Baumer sehr zufrieden. „Die Jungs nehmen die Vorbereitung gut an, und man sieht die Entwicklung.“ Insgesamt sieben Testspiele hat der FC Delhoven bislang absolviert. „Die liefen echt gut. Die Mannschaft setzt schon sehr gut um, was wir uns vorgenommen haben. Das macht Lust auf mehr und auf die Saison.“
Größere Probleme sieht Baumer bislang nicht. Wie bei vielen anderen Vereinen sorgen die Sommerferien allerdings für eine hohe Fluktuation im Training. „Viele junge Spieler sind im Urlaub, deshalb haben wir aktuell viel Rotation.“ Genau deshalb sei der Kader im Sommer bewusst vergrößert worden. So könne Delhoven trotz der Ausfälle regelmäßig mit 18 bis 20 Spielern trainieren.
Der größere Kader war eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der vergangenen Saison. „Wir haben gemerkt, dass unser Kader zu klein war“, sagt Baumer. Mit zehn Zugängen wurde deshalb gezielt nachgelegt. Bislang zieht der Trainer ein positives Fazit. „Die Spieler passen gut zusammen und integrieren sich hervorragend.“
Besonders die Mischung stimmt ihn optimistisch. „Wir haben eine gute Balance zwischen jungen, kreativen Spielern und erfahrenen Akteuren sowie eine gute Mischung aus eigener Jugend und Zugängen. Das könnte ein gutes Match ergeben.“
Nach zwei Jahren im Tabellenmittelfeld möchte der FC Delhoven den Blick wieder nach oben richten. „Wir wollen uns weiterentwickeln und nicht stagnieren“, sagt Baumer. Eine Favoritenrolle lehnt der Trainer dennoch ab. „Nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre wäre das vermessen - auch wenn wir den Kader verstärkt haben.“
Als Topfavoriten sieht er den SV Rosellen, dahinter traut er auch dem SV Glehn, dem VfR Büttgen und den Sportfreunden Vorst eine starke Saison zu. Delhoven selbst möchte „eine gute Rolle in der Liga spielen und eine positive Dynamik entwickeln“.