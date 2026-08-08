FC Delhoven richtet den Blick wieder nach oben Nach zwei Jahren im A-Liga-Mittelfeld streben die Fußballer aus Delhoven eine Weiterentwicklung an. Dafür werden gerade in der Vorbereitung die Grundlagen gelegt. Was es sonst noch Neues vom FC gibt. von RP / Sophie Rhine · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Delhoven greift an. – Foto: Nick Förster

Platz elf und zehn sowie einen späten und einen frühen Klassenerhalt gab es in den beiden Spielzeiten unter Trainer Thomas Baumer. Nun wollen die Fußballer des FC Delhoven den nächsten Schritt in der Kreisliga A machen. Dafür haben die Verantwortlichen den Kader deutlich verbreitert und setzen auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern, Talenten aus der eigenen Jugend und externen Verstärkungen. In der Vorbereitung sieht der Trainer bereits eine positive Entwicklung.



Was ist das Ziel der Vorbereitung? Im Mittelpunkt steht für Baumer vor allem das Zusammenwachsen der neu zusammengestellten Mannschaft. „Wir wollen Homogenität in die Mannschaft kriegen und aus Einzelspielern ein Team formen“, sagt der Trainer. Gleichzeitig arbeitet Delhoven an einem flexiblen Grundgerüst. „Wir wollen verschiedene Situationen schnell lösen können und Automatismen entwickeln.“ Ziel sei es, auf unterschiedliche Spielverläufe reagieren zu können, ohne die eigene Spielidee aus den Augen zu verlieren.

Was lief bisher gut? Mit den ersten Wochen zeigt sich Baumer sehr zufrieden. „Die Jungs nehmen die Vorbereitung gut an, und man sieht die Entwicklung.“ Insgesamt sieben Testspiele hat der FC Delhoven bislang absolviert. „Die liefen echt gut. Die Mannschaft setzt schon sehr gut um, was wir uns vorgenommen haben. Das macht Lust auf mehr und auf die Saison.“ Was läuft bisher noch nicht so gut? Größere Probleme sieht Baumer bislang nicht. Wie bei vielen anderen Vereinen sorgen die Sommerferien allerdings für eine hohe Fluktuation im Training. „Viele junge Spieler sind im Urlaub, deshalb haben wir aktuell viel Rotation.“ Genau deshalb sei der Kader im Sommer bewusst vergrößert worden. So könne Delhoven trotz der Ausfälle regelmäßig mit 18 bis 20 Spielern trainieren.