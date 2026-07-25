FC Deisenhofen: Zwei Youngster stehen gegen Kirchanschöring wieder in der Startelf

Nach dem 2:0-Starterfolg beim FC Gundelfingen setzt Trainer Andreas Pummer auch im Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring auf Philipp Zanier und Salvatore Cavaleri. Nur um einen Stammspieler bangt der Coach noch.

Die erste Bewährungsprobe hat der FC Deisenhofen bestanden, die nächste folgt sofort. „Wenn man unser extrem schwieriges Auftaktprogramm sieht, sind wir froh, dass wir unseren ersten Dreier geholt haben“, sagte FCD-Coach Andreas Pummer nach dem 2:0-Starterfolg beim Vorjahresvierten FC Gundelfingen. Mit Blick auf die Heimpremiere am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Kirchanschöring schob er gleich hinterher: „Und jetzt versuchen wir im nächsten Spiel unsere Punkte einzufahren.“ Ein Polster aufzubauen wäre nicht schlecht, schließlich geht es für uns nächste Woche gleich beim hoch gehandelten SV Erlbach weiter.

Kirchanschöring und Erlbach: Das sind die von den Bayernliga-Trainern am häufigsten genannten Meisterschaftskandidaten. Die Kirchanschöringer, die als Dritter der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation zur Regionalliga knapp an Schwaben Augsburg scheiterten (2:3 und 1:2), geben sich selbst allerdings zurückhaltend. „Mit den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, ist unser erstes Saisonziel ganz klar der Klassenerhalt. Wir haben einen relativ großen Umbruch hinter uns, einige erfahrene Spieler abgegeben und sie durch junge, hungrige Spieler ersetzt“, sagt Christoph Dinkelbach. Der frühere Pullacher, der bisher mit Thomas Leberfinger ein Trainerduo bildete, ist nach dessen familiär bedingtem Rückzug zum SVK-Chefcoach aufgestiegen und hat damit auch seine aktive Rolle auf dem Feld beendet.

Pummer kann seinen Gegenüber verstehen, dennoch erwartet er Kirchanschöring vorne: „Sie haben gute Neuverpflichtungen, und aufgrund der gezeigten Leistungen der letzten Jahre und in den Relegationsspielen sind sie schon hoch einzuschätzen. Es ist ein gut organisierter Verein, eine gut organisierte Mannschaft. Die Spiele gegen Kirchanschöring waren nie einfach.“

Zudem weiß kaum jemand besser als Pummer, wieviel „junge, hungrige Spieler“ wert sind: Alle seine Neuzugänge fallen in diese Kategorie, der FCD hat seinen Vorjahres-Kader bekanntlich nur mit Akteuren aus dem eigenen Nachwuchs aufgestockt. Zwei davon standen in Gundelfingen gleich in der Startelf und konnten sich bewähren. „Philipp Zanier macht es schon sehr ordentlich und Salvatore Cavaleri ist ein sehr starker Dribbler. Das ist eine Komponente, die wir so noch nicht dabei hatten“, lobt der Trainer, der einräumt, dass es für die Struktur im Team zudem ganz nützlich ist, dass Zanier links hinten und Cavaleri rechts vorne spielt. So können die Youngster von ihren erfahreneren Nebenleuten optimal geführt werden.

Pummer lässt keinen Zweifel, dass das Duo gegen Kirchanschöring wieder zum Zug kommt: „Die Jungen haben das Herz auf dem richtigen Fleck. Sie hängen sich voll rein, haben in der Vorbereitung Fleiß und Ehrgeiz gezeigt, neben ihren technischen Fähigkeiten.“ Letztlich gilt das Kompliment nach dem gelungenen Auftakt aber der gesamten Mannschaft: „Wir haben unseren Matchplan diszipliniert umgesetzt, müssen die Leistung von Gundelfingen jetzt aber bestätigen. Das ist unsere Challenge.“

Der Coach ist zuversichtlich, dass dies gelingt: „Die Stimmung im Training war natürlich gut, aber auf keinen Fall zu locker, die Jungs bleiben fokussiert. Dafür bin ja auch ich da.“ Im Idealfall setzt Pummer auf die selbe Anfangsformation wie vor einer Woche: „Da bin ich alte Schule: Never change a winning Team.“ Allerdings bangt er noch um den kränkelnden Paul Schemat: „Sein Ausfall täte weh, weil er in Gundelfingen hervorragend gespielt hat.“