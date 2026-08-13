FC Deisenhofen zu Gast bei Rosenheimer Remis-Königen

Der TSV 1860 Rosenheim empfängt am Freitag um 19 Uhr den FC Deisenhofen. Die Innstädter holten aus vier Spielen drei Unentschieden – gegen Regionalliga-Absteiger und starke Mitaufsteiger.

Ausgeglichen wie selten zuvor scheint die Bayernliga Süd in dieser Saison zu sein. Einen guten Beleg dafür liefert bislang Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim, der am heutigen Freitag um 19 Uhr den FC Deisenhofen empfängt.

Zwar warten die Innstädter noch auf den ersten Saisonsieg, doch abgesehen von der 0:2-Niederlage beim auf Platz zwei liegenden ambitionierten Mitaufsteiger FSV Pfaffenhofen/Ilm ertrotzten sie sich drei Unentschieden: Gegen die früheren Regionalligisten SV Schalding-Heining und SpVgg Hankofen-Hailing gab es jeweils ein 2:2, gegen die SpVgg Landshut, ebenfalls ein starker Mitaufsteiger, ein 1:1. All diese Teams liegen im Mittelfeld, mit Tendenz nach oben – wie auch der FCD.

Bemerkenswert ist, dass die sehr junge Rosenheimer Mannschaft personell für die neue Spielklasse nicht gerade üppig aufgerüstet wurde. Trainer Wolfgang Schellenberg ist zwar bekannt für seine Fähigkeiten im Umgang mit Talenten, er hätte aber gerne den einen oder anderen Routinier in seinem Aufgebot begrüßt: „Nach den Abgängen im Winter und in der Sommerpause wären für uns zwei Neuzugänge, die Erfahrung mitbringen, zwingend notwendig gewesen, was für den Verein jedoch nicht umsetzbar war.“ Einziger neuer Spieler, der sich in der Stammelf festgesetzt hat, ist bisher der 20-jährige Verteidiger Marcel Martens, der schon in Rosenheim ausgebildet wurde, und nun von der SpVgg Unterhaching zurückkam, wo er in der Landesliga-Reserve spielte.

„Diese Mannschaft ist noch jünger als unsere, da brauchen wir gar nicht drumherum reden“, sagt FCD-Coach Andreas Pummer, der aber eindringlich vor dem Gegner warnt: „Sie haben junge, qualitativ gute Spieler. Mit der Euphorie des Aufstiegs und gerade bei den hohen Temperaturen sind sie als laufstarke Mannschaft zu beachten. Sie werden uns sicher alles abverlangen.“

Der Deisenhofner Trainer weiß aber auch, dass sein Team keine Angst haben muss, denn es ist selbst gut in Schuss: „Wir tun gut daran, uns mit unserem Spiel zu beschäftigen. Wir müssen unsere Leistung aus den letzten Wochen abrufen und wollen die Messlatte bestätigen, wenn nicht sogar noch höher legen.“

Was beim 2:0 zuletzt gegen Ismaning durchaus gelang. „Da haben sie das schon gut gemacht“, lobt Pummer. „Wir waren immer den berühmten Schritt schneller.“ Dabei ist er gar nicht sicher, ob sein Team im Derby die beste Saisonleistung abgerufen hat: „2:0 in Gundelfingen zu gewinnen, ist schon auch sehr gut“, erinnert er an den Start bei den danach sehr stabilen Schwaben.

All das deutet darauf hin, dass die Blauhemden gegenüber der Vorsaison an Konstanz gewonnen haben, was auch an einer entspannten Personalsituation liegt. „Die Einwechselspieler waren gegen Ismaning sehr gut, ob Salvatore Cavaleri, Tobias Seidl oder auch Lennard Jung, der aus taktischen Gründen zunächst auf der Bank bleiben musste“, so Pummer. „Der Konkurrenzkampf tut uns aktuell sehr gut.“