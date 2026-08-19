FC Deisenhofen: Youngster Philipp Zanier bricht sich das Wadenbein

Der 18-jährige Linksverteidiger wurde im Heimspiel gegen Kottern von hinten am Standbein getroffen. Er führte den Einwurf noch aus, beim nächsten Schritt merkte er, dass nichts mehr geht.

Mit dem 0:0 seines FC Deisenhofen im Heimspiel gegen den TSV 1874 Kottern konnte Andreas Pummer leben, hart traf den Trainer hingegen die Verletzung von Youngster Philipp Zanier.

Bis zur Pause war es ein arg chancenarmes Bayernliga-Spiel. „Die erste Halbzeit war sehr von der Taktik beider Mannschaften geprägt“, räumte Pummer ein. „Der Gegner war sehr diszipliniert, wir aber auch. Nach der 6:0-Niederlage von Rosenheim war jeder sehr fokussiert. Wir waren darauf bedacht, dass wir kein Gegentor kassieren und das ist uns auch gut gelungen.“

Zittern musste der Coach nur gegen Ende, als Torwart Leonard Dürr nach einem Kotterner Konter den Abschluss aus spitzem Winkel glänzend parierte (78.).

„In der zweiten Halbzeit war es ansonsten ein Spiel auf ein Tor von uns. Wir haben wirklich alles probiert, aber es hat eben nicht gereicht, um ein Tor zu schießen. Wir hätten noch zwei Stunden spielen können. Wir waren zwar oft im Sechzehener, aber immer war ein roter Fuß oder ein roter Buckel dazwischen“, so Pummer in Anspielung auf Kotterns Trikotfarbe. Einmal immerhin musste sich Gäste-Torwart Benjamin Frick strecken, als Lennard Jung aus der zweiten Reihe abzog (70.). Insgesamt zeigte sich Pummer aber zufrieden: „Es war eine engagierte Leistung.“

Überschattet wurde der versöhnliche Auftritt nach der Rosenheim-Pleite allerdings durch die schwere Verletzung von Philipp Zanier. Der 18 Jahre junge Linksverteidiger, der auf Anhieb den Sprung von der U19 zum Stammspieler des Bayernliga-Teams schaffte, wurde, als er in einem Zweikampf geschickt den Körper reinstellte, von einem Kotterner von hinten am Standbein getroffen. Der Schiedsrichter entschied auf Einwurf, den Zanier noch ausführte, doch beim nächsten Schritt merkte er, dass nichts mehr geht. Sein Vater brachte den jungen Spieler in die Klinik, wo die Diagnose Wadenbeinbruch gestellt wurde. „Das ist extrem bitter für ihn. Er hat immer gespielt und seine Sache sehr gut gemacht“, fühlte Pummer mit. „Aber er ist sehr ehrgeizig und ich bin sicher, er kommt zurück.“