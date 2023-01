FC Deisenhofen: "Wollen so lange wie möglich oben mitmischen" Trainingsstart beim FCD

Deisenhofen – Am Samstag steigt um 12 Uhr mittags zuhause bereits der erste Test gegen den Landesligisten SB Chiemgau Traunstein. Die Blauhemden gehen also gleich in die Vollen, sie haben ja auch einiges vor. Thomas Werth gibt zu, dass er den Regionalliga-Aufstieg längst noch nicht abgeschrieben hat. „Wir wollen so lange wie möglich oben mitmischen. Es sind nur acht Punkte Rückstand auf den Zweiten“, sieht der FCD-Manager keinen unüberbrückbaren Abstand zum Relegationsrang, den derzeit der FC Memmingen einnimmt.

Spitzenreiter SV Schalding-Heining ist noch einmal weitere acht Punkte entfernt. Dass die Ausgangslage nicht noch wesentlich besser ist, habe man sich selbst zuzuschreiben, weiß Werth: „Hätten wir gegen Rosenheim und Garching gewonnen, wären es drei Punkte.“ Nur einen Zähler holte das Team von Trainer Andreas Pummer kurz vor der Winterpause gegen diese beiden Kellerkinder. Solche Ausrutscher gilt es im Frühjahr zu vermeiden, wenn man noch ernsthaft oben andocken will.

FC Deisenhofen: Neuzugang Schemat aus Augsburg